300 كشاف يشاركون في افتتاح منافسات رسل السلام بالرس

المواطن - خالد البدراني - الرس:

افتتحت منافسات رسل السلام للتميز الكشفي لـ “مرحلة المتقدم”، صباح اليوم، بمشاركة ما يقارب (٣٠٠) كشاف يمثلون جميع إدارات التعليم بالمملكة.

ورعى الافتتاح مدير تعليم الرس بالإنابة سليمان السحيم، بحضور مدير عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم مجدي الصبيحي، ومشرف عام النشاط أيضًا بوزارة التعليم نوح الغامني.

وبدأ الحفل بطابور العرض، والتحلُّق حول السارية، ورفع العلم ثم النشيد الوطني، ثمَّ تلا أحد الكشافين آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم أعلن مدير التعليم بالإنابة انطلاقة المنافسات، مُرحبًا بالقادة والطلاب المشاركين، ومثمناً دور الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة ممثلة في إدارة النشاط الكشفي في تفعيل البرامج التنافسية على مستوى المملكة مرحبًا بالجميع ومتمنيًا لهم بطيب الإقامة.

وقام تعليم ظهران الجنوب ‏بمبادرة جميلة نالت استحسان الجميع وذلك عبر توجيه رسالة إلى جنودنا البواسل على الحدود، كما قام تعليم حائل بمبادرة كشفية، عبارة عن صنع ربطات من عمل طلاب كشافة حائل.

وقدم تعليم وادي الدواسر مبادرة وطنية بعنوان “كلنا عيال سلمان” (وطني مسؤوليتي)، يحمل رؤية ،2030 ويجمع مناطق المملكة والكشاف في قلب واحد حيث تتمثل الروح في شعار السيف والنخلة.

بعد ذلك أعلن رئيس اللجنة الإعلامية بالمنافسات القائد عبد الرحمن الخميس أسماء الإدارات التعلمية المتأهلة في مسابقة المشاريع والتي ستقدم في عدد من مدارس الرس ويتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مشكلة لهذا البرنامج.

وفي السياق ذاته، أوضح مشرف عام النشاط بوزارة التعليم، نوح الغانمي، أنَّ هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة مسابقات كشفية لكافة المراحل الكشفية، حيث كانت “الأشبال” الأسبوع الماضي بعنيزة، والمتقدم هذا الأسبوع بالرس، والفتيان الأسبوع القادم في تعليم القصيم بمدينة بريدة.

وأشار إلى أن هذه المنافسات تأتي لترسيخ مضامين رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم، مثمنًا بمبادرات الإدارات في حفل الافتتاح لا سيما إدارة تعليم ظهران الجنوب، وإدارة تعليم حائل، وإدارة تعليم وادي الدواسر، مُشيدًا في الوقت ذاته ‏بروعة استعدادات ‎تعليم الرس، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق الكشفية المشاركة بهذه المنافسات.







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