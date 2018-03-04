4 أندية حققت هذا الإنجاز بالجولة الـ24 من الدوري السعودي

المواطن - محمد سمعه

نجحت 4 أندية في الحفاظ على نظافة شباكها في مباريات الجولة الـ24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكان الأهلي هزم نادي القادسية بنتيجة هدف دون رد، في مباراة كانت أقيمت يوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وسجل هدف فوز النادي الأهلي اللاعب معتز هوساوي في الدقيقة الـ55 من عمر الشوط الأول.

أما نادي الفتح فهزم فريق الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد سُجلا عبر اللاعب خالد عبدالباقي لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، أما الهدف الثاني فُسجل عبر اللاعب سايث ساكالا في الدقيقة الـ72.

وكان نادي الشباب سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي الفيحاء، في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض.

يذكر أن نادي الشباب سيواجه فريق التعاون في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي، بينما سيواجه الفيحاء فريق الرائد.

أما الأهلي فسيواجه نادي الهلال في الجولة الـ25، بينما سيخوض فريق القادسية مباراة قوية أمام نادي أحد.

أما الفتح فسيواجه فريق النصر يوم 7 إبريل في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

يتواجد نادي الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة، حيث خسر من الاتفاق بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما النادي الأهلي فيتواجد في المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة بعد فوزه على نادي القادسية بهدف نظيف.







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