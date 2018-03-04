4 جمل من ترامب خلال لقاء ولي العهد تنذر بسقوط نظام الملالي

المواطن- الرياض

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تصريحات قوية ضد إيران، خلال لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

ورصدت “المواطن” 4 تصريحات من ترامب بشأن إيران وعلاقته بالمملكة تؤكد أن أيام نظام الملالي معدودة واقترب موعد سداد ثمن الإرهاب الذي تقدمه إيران إلى العالم.

وكان التأكيد الأول من ترامب: “خلال شهر سترون ما سأقوم به تجاه إيران”، وفي الوقت نفسه تابع بتصريح ثاني: “نعمل مع المملكة بشكل جدي لوقف تمويل الإرهاب”، وهو ما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في تطهير المنطقة من أذرع إيران الإرهابية.

وعاد ترامب ليشدد على أن إيران لا تتعامل بطريقة جيدة مع دول المنطقة، وفي الوقت نفسه قال جملة رابعة تؤكد العلاقة بين واشنطن والرياض: “العلاقات مع المملكة في أحسن حالاتها”.







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