5 حالات للدفعات في حساب المواطن تعرف عليها

الحالة الأولى (لا يوجد) : وتعني أن إجمال الدخل أكبر من الحد المانع واستحقاقه صفر.

الحالة الثانية (وجهت): وتشير إلى أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

الحالة الثالثة (مدفوعة): وتوضح أنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

الحالة الرابعة (مرفوضة): وتعني أنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد، بسبب أن حساب المستفيد وقت الإيداع لم يكن نشطًا، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

الحالة الخامسة (في الانتظار): وهي تشير إلى أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة “تأكيد الحساب البنكي”، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.