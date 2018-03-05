5 وظائف إدارية شاغرة لدى الصادرات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراجع داخلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير فعالية: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– مدير الإدارة المالية: درجة البكالوريوس في تخصص التمويل، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي علاقات عامة وإعلام: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو ما يعادلها.

– مدير التميُّز التشغيلي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الجودة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 مارس 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مايو 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، ادخل من (هنا).







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