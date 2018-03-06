6 وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تحسين.

– مهندس أتمتة العمليات.

– أخصائي مصادر.

– مدير الفئة.

– أخصائي إدارة العقود.

– مشرف تخطيط وجدولة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :