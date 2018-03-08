8 درجات تحت الصفر.. الصقيع يشل مطارات لندن

المواطن- متابعة

تسبب الصقيع في إلغاء سلطات مطار “هيثرو” البريطاني أكثر من 115 رحلة من وإلى المطار في لندن.

وطالت عملية الإلغاء الرحلات القصيرة، وكذلك رحلات باتجاه نيويورك وشيكاغو، فيما ألغى مطار “غاتويك” في لندن ثلاث رحلات فقط.

وحذرت الأرصاد الجوية البريطانية، من تساقط ثلوج وجليد في مناطق عدة في إنجلترا، فيما صدر إنذار أقل خطورة في الأنحاء الأخرى من المملكة المتحدة، حذر من رياح عاتية أو ثلوج.

وأكد خبير الأرصاد الجوية ألكس بورخيل: “سنشهد بردًا قارسًا مع تساقط للثلوج في الكثير من المناطق نهاية الأسبوع الحالي.. هناك رياح عاتية، وستبلغ درجات الحرارة 7 أو 8 درجات تحت الصفر”.







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