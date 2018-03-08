8 وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson” المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

– مهندس معماري عدد (وظيفتين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مهندس تكامل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات).

– أخصائي عمليات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات).

– مهندس تكامل وتحاليل: درجة ماجستير أو البكالوريوس في الهندسة.

– مدير أول مشروع العميل: درجة البكالوريوس في الهندسة.

– مدير الحسابات: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال ويفضل درجة الماجستير.

– مدير مشروع العميل: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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