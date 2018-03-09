9 أيام تفصلنا عن صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن.. هنا رابط التسجيل وآلية الاعتراض

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون، مرور الأيام بفارغ الصبر، حتى موعد صرف الدفعة الرابعة من حساب المواطن، التي لم يتبقَّ عليها سوى أسبوع واحد تقريبًا، أو بالتحديد 9 أيام فقط.

ومن المرتقب أن يتم إيداع الدفعة الجديدة وهي الدفعة الرابعة من حساب المواطن في حسابات المستفيدين، يوم 11 مارس المقبل، بدلًا من يوم السبت 10 مارس الذي يوافق يوم الإجازة الرسمية على مستوى المملكة.

التسجيل مستمر

يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل لمستفيدي الدفعة الخامسة حتى موعد إيداع صرف الدفعة الرابعة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن على هذا الرابط (هنا).

يُذكر أن التسجيل يتم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، بإدخال البيانات: “رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

خطوات التسجيل وآلية الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن قد أوضح كيفية تقديم اعتراض على قيمة الدعم، في حال كان لدى أحد المستفيدين اعتراض على قيمة الدعم المقدم له خلال دورة الدفع.

وبيّن البرنامج أنه يُمكن للمستفيد تقديم الاعتراض عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط (هنا)، ثم اختيار “حالة الدفعات وتقديم الاعتراض” من الصفحة الرئيسية، والضغط على أيقونة “تقديم اعتراض على الدفعة الحالية”، حيث سيتم التعامل مع الطلب خلال فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بعد كل دورة دفع.

وأضاف البرنامج أنه تتم إتاحة أيقونة الاعتراض على مبلغ الدفعة في البوابة الإلكترونية، بعد خمسة أيام من كل دورة دفع، وفي حال قبول طلب الاعتراض يتم صرف قيمة الدعم المستحقة بأثر رجعي عن الشهر محل الاعتراض.

وأشار البرنامج إلى أنه في حال كانت الدفعة ناقصة أو صفرًا، فإن ذلك يعود إلى أسباب منها: تجاوز الدخل الشهري للمستفيد للحد المانع للدعم، أو عدم إفصاحه عن الدخل أو المصدر الصحيح للدخل، أو عدم أهلية أحد التابعين.

تصحيح مصدر الدخل

وكان حساب المواطن قد نبه إلى أنه في حال تلقي المسجل في البرنامج رسالة تفيد بأن مصدر الدخل غير صحيح فعليه فورًا القيام بتصحيح الدخل.

وشدد حساب المواطن على ضرورة اختيار المستفيد لمصدر الدخل الصحيح، مبينًا أنه إذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تكون الحالة الوظيفية “موظف قطاع خاص”، ومصدر الدخل “دخل من قطاع خاص”، وإذا كان الدخل يتبع للمؤسسة العامة للتقاعد، تكون الحالة الوظيفية “موظف حكومي” أو “عسكري” ومصدر الدخل “راتب من قطاع حكومي أو عسكري”.

وكان حساب المواطن أوضح في وقت سابق أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

خطوات تصحيح مصدر الدخل

ولتصحيح مصدر الدخل يجب الدخول على بوابة برنامج حساب المواطن ثم اختيار تعبئة واستكمال الطلب ومن ثَمَّ تعبئة مصدر الدخل ثم الضغط على إكمال الطلب.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.

طريقة معرفة حالة الأهلية

وكان البرنامج قد أوضح في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بالأمس طريقة معرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية حيث تظهر ثلاث حالات هي:

حالة المستفيد والتابعين المؤهلين (وفي حالة رغبة الاعتراض على الأهلية الضغط على أيقونة “تقديم اعتراض”.

حالة المستفيد غير مؤهل (حيث يمكن للمستفيد معرفة أسباب عدم الأهلية من خلال الضغط على أيقونة “أسباب عدم الأهلية”).

لم يتم دراسة حالة الأهلية (حيث تظهر في حال تم التقديم بعد آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع لمن لم يسجل في البرنامج).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :