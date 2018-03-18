Liverpool Vs Watford .. تأثير ماني وإبداع صلاح الأبرز

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة LIVERPOOL VS WATFORD ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تألقًا شديدًا من لاعبي الفريق الأول بالريدز، وفي مقدمتهم محمد صلاح الذي سجل سوبر هاتريك في اللقاء.

بدأت مباراة LIVERPOOL VS WATFORD بشكل سريع للغاية، حيث نجح الريدز في هز الشباك سريعًا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الرابعة، قبل أن يُضيف نجم المنتخب المصري الأول الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وأحرز المتألق روبيرتو فيرمينيو الهدف الثالث في مباراة LIVERPOOL VS WATFORD في الدقيقة 49، قبل أن يعود محمد صلاح للتسجيل مُجددًا في لقاء الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم في الدقيقتين 77 و84.

واصل الفريق الأصفر نتائجه السلبية في مباراة LIVERPOOL VS WATFORD ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تلقى في الجولة السابقة هزيمة بثلاثية، ما دفع المدرب لإجراء تغيير في التشكيلة الأساسية بالاعتماد على بريتوس، أملًا في إيقاف محمد صلاح ولكنه تألق وكان أبرز نجوم اللقاء.

على الرغم من عدم إحراز ساديو ماني لأهداف خلال مباراة LIVERPOOL VS WATFORD في الجولة الـ31، إلا أن تأثيره كان كبيرًا في اللقاء، وكان مصدرًا للخطورة في الجانب الأيسر، وساهم في تشتت لاعبي الفريق الأصفر.

وقام ساديو ماني بصناعة هدفين خلال مباراة LIVERPOOL VS WATFORD أحرزهما نجم المنتخب المصري محمد صلاح؛ ما يدل على تأثير النجم السنغالي الكبير.

نجح محمد صلاح في حسم صراع هدافي الدوري الإنجليزي لصالحه في مباراة LIVERPOOL VS WATFORD حيث سجل سوبر هاتريك في لقاء الجولة الـ31، ليصل عدد أهدافه إلى 28 وبفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وأظهرت مباراة LIVERPOOL VS WATFORD مدى تطور محمد صلاح خلال الفترة الماضية، ليُصبح هدفًا لعدد من الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

وبعد مباراة LIVERPOOL VS WATFORD وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز لـ63 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمَّد رصيد الفريق الأصفر عند 36 نقطة في المرتبة الـ11.







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