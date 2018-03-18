Mohamed Salah.. ملك الأرقام

المواطن – عبدالناصر سيد

حقق Mohamed Salah العديد من الأرقام القياسية بعد نجاحه في تسجيل أربعة أهداف خلال مباراة واتفورد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بفوز فريقه بخماسية نظيفة.

ويعد صلاح أول لاعب مصري يسجل ثلاثة أهداف هاتريك وسوبر هاتريك في الدوري الإنجليزي، كما أنه أول لاعب عربي يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة على مدار تاريخ البريمرليج.

كما أنه أول لاعب مصري يحرز سوبر هاتريك في الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا- إسبانيا- إيطاليا- فرنسا- ألمانيا)، بالإضافة إلى تربعه على صدارة هدافي الدوريات الخمسة في الموسم الحالي بـ 28 هدفًا .

وبات المصري صلاح الجنسية رقم 43 التي تسجل سوبر هاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنها أول مرة ينجح خلالها صلاح في تسجيل سوبر هاتريك على مدار مشواره الكروي سواء داخل أو خارج مصر أو مع المنتخب المصري بمختلف فئاته العمرية.

وصلاح هو أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة خلال الدوري الإنجليزي منذ لويس سواريز أمام نورويتش سيتي عام 2013.

وتعد مباراة واتفورد هي ثالث مرة يسجل خلالها صلاح هاتريك خلال مشواره الكروي، حيث كانت المرة الأولى مع منتخب بلاده في مباراة زيمبابوي عام 2013 بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال البرازيل والتي حققها خلالها الفراعنة الفوز بأربعة أهداف لهدفين، أما الثانية فكانت مع روما أمام بولونيا عام 2016 في الدوري الإيطالي وانتهت بفوز فريق الذئاب بثلاثية نظيفة.

ويعد أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 36 هدفًا في جميع المسابقات خلال الموسم الأول له مع النادي.

ونجح صلاح في تخطي حاجز 100 هدف ووصل للهدف رقم 101 في مسيرته الأوروبية مع الأندية المختلفة في جميع المسابقات، مع بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورنيتنا وروما الإيطاليين وليفربول.

هذا بالإضافة إلى أنه أول لاعب في البريمرليج يسجل 4 أهداف من 4 تسديدات على المرمى منذ الروسي أندريه أرشافين عندما كان لاعبًا بأرسنال أمام ليفربول في 2009، والتي انتهت وقتها بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف لكل منهما.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في ليفربول يصل إلى 28 هدفًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعد لويس سواريز (31 هدفًا في موسم 2013-2014) وروبي فاولر (28 في موسم 1995-1996 و 25 في موسم 1994-1995).

وأصبح ثاني هداف إفريقي في البريمرليج برصيد 28 هدفًا بفارق هدف خلف الإيفواري ديدييه دروجبا في موسم 2009-2010، وبات عاشر لاعب إفريقي يسجل سوبر هاتريك في الدوري الإنجليزي.

وأصبح واتفورد النادي السادس بين أندية الدوري الإنجليزي التي تهتز شباكها عبر الفرعون المصري ذهابًا وإيابًا هذ الموسم بعد ساوثهامبتون، ووست هام يونايتد، وتوتنهام، وليستر سيتي، وأرسنال.







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