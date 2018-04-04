أرقام تبين الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة ومنسوب المياه بالسدود

المواطن- واس

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة، ومنسوب المياه في بعض السدود خلال الفترة من 16- 17/ 7 /1439هـ، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة:

وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق:

أولًا: كمية الأمطار:

منطقة الرياض:

مزارع خروب/ شقراء 30. ملم

منطقة القصيم:

مطار القصيم 2.00ملم

قبة/ الية 2.00 ملم

الفوارة 2.00 ملم

عنيزة 2.20 ملم

محطة التجارب 40. ملم

الرس 1.00 ملم

دخنة 1.00 ملم

المذنب 1.00 ملم

البكيرية 1.20 ملم

البدائع 1.40 ملم

الأسياح 7.50 ملم

رياض الخبراء 0.50 ملم

الشماسية 2.00 ملم

عقله الصقور 2.70 ملم

بريدة 2.00 ملم

شري 6.00 ملم

منطقة عسير:

طريب 1.00 ملم

منطقة حائل:

حي السلام بحائل 4.00 ملم

منتزه مشار 3.50 ملم

بقعاء 3.00 ملم

مطار حائل 1.00 ملم

العظيم 4.00 ملم

سميراء 6.00 ملم

ثانيًا: منسوب السدود:

منطقة الرياض

الحائر 2.50 متر

نمار 2.50 متر

الحريق 2.90 متر

حوطة بني تميم 3.00 متر

لبن 1.30 متر

البوضة 3.40 متر

الحلوة 2.90 متر

الفحيحيل 1.20 متر

الخروعية 4.00 متر

الأرطاوية 2.00 متر

الجزر 1.00 متر

وراط 0.80 متر

المشقر 0.80 متر

منطقة مكة المكرمة:

وادي حلي 34.31 متر

رابغ 21.10 متر

مرواني 4.31 متر

قنونا 5.70 متر

منطقة المدينة المنورة :

حظوظا 0.75 متر

ملل 0.80 متر

الصلحانية 7.40 متر

بيضان 0.80 متر

الجريسية 2.40 متر

أحامر 1.15 متر

العقيق الأعلى 0.35 متر

منطقة عسير:

أبها 18.80 متر

بدوة 19.50 متر

عتود تهامة 26.60 متر

الغرابة 18.80 متر

الفيض 15.50 متر

تندحة 8.30 متر

عتود الخميس 8.50 متر

عشران 22.00 متر

السودة 3.00 متر

بيشة (الملك فهد) 43.10 متر

محلاة عرعرة 6.00 متر

الخلصة 12.00متر

الغرة (حلباء) 8.80 متر

الفوهة 12.50 متر

طريف النماص 8.00 متر

سدوان 10.00 متر

الفاتل 13.00 متر

الدافعة 6.00 متر

مرة 6.00 متر

ترجس 16.80 متر

تبالة 17.50 متر

منطقة جازان:

بيش 40.26 متر

جازان 9.25 متر

ضمد 0.00 متر

وساع 13.00 متر

مفورة 13.00 متر

وعال 14.00 متر

منطقة الباحة:

العقيق 18.35 متر

ثراد 13.70 متر

الجحافين 1.00 متر

الخالة 6.80 متر

الضحيان 3.00 متر

الطلقية 8.00 متر

ماطوه 4.80 متر

الملد (فوب) 3.00 متر

زقط 4.00 متر

بيدة 10.00 متر

الهيجة 4.00 متر

الحبيس 0.50 متر

الصدر 7.10 متر

العفارة 0.80 متر

الرتق 2.80 متر

الجنابين 19.25 متر

الأجاعدة 0.70 متر

ظرك 0.00 متر

الأحسبة 13.85 متر

أم الرجلين 1.00 متر

الحلية 0.70 متر







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