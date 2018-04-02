أطباء يدعون لإنشاء هيئة سعودية لطب نقل الدم

المواطن - سعيد آل هطلاء

دعت المستشارة العلمية بالجمعية السعودية لنقل الدم وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سلوى هنداوي، بختام المؤتمر الطبي العلمي العالمي الرابع لطب نقل الدم، إلى تشكيل هيئة سعودية وطنية يكون مهامها الرئيسية تنظيم وتطوير والإشراف على خدمات نقل الدم، مع وضع خطة مستقبلية لتوحيد الخدمات.

وأوصى القائمون على المؤتمر الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب نقل الدم بمركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر، بتوفير كميات من الدم بكل فصائله للمرضى، بالإضافة إلى تطوير وتنشيط حملات التبرع بالدم، وإيجاد كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ذلك بتوفير العناصر البشرية المؤهلة والآليات التي تحتاجها لتحقيق اعتماد البنوك بشكل تام وكلي على التبرع الطوعي بنسبة 100% خلال عامين .

ودعت التوصيات إلى حث بنوك الدم في المؤسسات الصحية المختلفة التنسيق والتعامل بينهم، وعمل بنوك دم خاصة بحملات التبرع بالدم وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى تعميم اللوائح الموحدة المنظمة للعمل في بنوك الدم، وتضمين دليل ولوائح الممارسة السريرية والمرتبطة بنقل الدم ومشتقاته، وإعداد الجمعيات هذه اللوائح والقوانين وتقديمها لوزارة الصحة للحث على تطبيقها، واستخدام دليل التنظيم العلاجي لدم المريض للوصول للاستخدام الأمثل للدم.

وطالبت بتفعيل لجان المستشفيات الخاصة بنقل وطب الدم والتأكيد بالتزام بما تقرره تلك اللجان المتخصصة، والتخطيط لتأسيس مركز لخدمات نقل الدم وطني للاستخدام في حالات الكوارث، بالإضافة إلى تأمين الفصائل النادرة، وتكوين مجموعة تحفيز للتبرع بالدم وربطها بالمجموعات الأخرى النشطة بالمملكة؟

وشهد المؤتمر 14 توصية لتطوير نقل الدم بالمملكة جاءت كالآتي:

1- توفير كميات الدم بكل فصائلة للمرضى وتطوير حملات التبرع عبر توفير العناصر والآليات.

2- حث بنوك الدم في المؤسسات الصحية لتنسيق التعامل المشترك.

3- تعميم لوائح محددة ومنظمة للعمل في بنوك الدم.

4- التأكيد من أهلية الكوادر.

5- التوسع في استخدام العقاقير والبدائل لمشتقات الدم العلاجية.

6- تأسيس قاعدة بيانات مركزية للمتبرعين .

7- تفعيل لجان المستشفيات الخاصة بنقل وطب الدم والتأكيد بالتزام بما تقرره تلك اللجان المتخصصة.

8- التخطيط لتأسيس مركز وطني لخدمات نقل الدم لحالات الكوارث.

9- تشكيل هيئة سعودية لنقل الدم لتنظيم وتطوير القطاع.

10- تكوين مجموعة تحفيز التبرع بالدم وربطها بالمجموعات الأخرى النشطة بالمملكة .

11- توحيد جهود الجمعيات المتخصصة.

12- تمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء من رصد الآثار الجانبية لنقل الدم.

13- التوصية باستخدام التقنيات المهمة لضمان سلامة الدم.

14- استخدام مؤشرات الجودة النوعية لمتابعة وتحسين الخدمة المقدمة للمريض لضمان سلامة الدم المنقول.







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