أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم، حائل، المدينة المنورة، الرياض، جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.







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