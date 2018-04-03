أهم تساؤلات مستفيدي حساب المواطن والإجابة عليها.. آلية الاعتراض والدخل المتذبذب

المواطن – الرياض

تساؤلات عدة تصل حساب المواطن من قِبل المستفيدين حول الدعم وآلية الاعتراض ومشاكل الدخل المتذبذب ليتم الرد عليها لتوضيح موقف كل منها.

وكان حساب المواطن قد أتاح آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه من أجل تسجيل اعتراض على عدم الأهلية يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن على الإنترنت عبر الرابط التالي (هنا).

الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية للبرنامج من خلال أيقونة (قائمة دراسة الأهلية).

اختيار أيقونة أسباب عدم الأهلية.

اختيار أيقونة تقديم اعتراض ثم تعبئة البيانات اللازمة وسيتم رفع الاعتراض.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة لشهر أبريل الجاري.

وأوضح حساب المواطن الخطوات لمعرفة حالة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية:

وذلك بالدخول إلى قائمة دراسة الأهلية والتي تنقسم إلى ثلاث حالات:

– حالة المستفيد والتابعين المؤهلين

– حالة المستفيد غير مؤهل

– لم يتم دراسة حالة الأهلية

ماذا بعد رفض المرفقات

كما شدد حساب المواطن على أهمية إرفاق المستندات التي تثبت الاستقلالية حال التسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وقال حساب المواطن ردًا على استفسار عن حالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ” إنه يجب أن يتم إرفاق مستندين الأول يخص العائلة والثاني يخص الفرد الذي يريد التسجيل كمستقل.

وأوضح حساب المواطن إنه في حالة عدم القدرة على توفير المستندات التي تثبت الاستقلالية يمكن للفرد التسجيل كتابع لرب الأسرة في البرنامج وليس كمستقل.

وكان برنامج حساب المواطن قد كشف سابقًا عن حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا وفقًا لضوابط واشتراطات البرنامج.

وقال حساب المواطن إنه إذا كان الفرد الأعزب فوق 24 عامًا فإن أمامه خيارين الأول أن يسجل بحساب مستقل دون أن يطلب منه تقديم مستندات تفيد الاستقلالية أو التسجيل كفرد تابع لرب الأسرة.

وأضاف حساب المواطن أنه إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم مع الأسرة فلا يحق له أن يسجل كفرد مستقل وليس أمامه سوى التسجيل كتابع لرب الأسرة.

أما إذا كان الفرد الأعزب أقل من 24 عامًا ويقيم في سكن مستقل فإن عليه في هذه الحالة تقديم ما يثبت استقلالية السكن وهي عبارة عن مستندين الأول يخص الفرد المستقل والثاني يخص الأسرة.

والمعروف أن شروط الأهلية التي تتضمن أن يكون المستفيد سعودي الجنسية- ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج غير السعودي المتزوج من سعودية، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وحاملو بطاقات التنقل- وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة.

كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وتستلزم شروط الأهلية في البرنامج تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى.

موقف أصحاب الدخل المتذبذب

أما عن موقف أصحاب الدخل المتذبذب فأوضح حساب المواطن أن الإفصاح عن كل الدخل الذي يحصل عليه المواطن أحد الشروط والمتطلبات الهامة لعملية التسجيل.

ودعا حساب المواطن إلى إضافة إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات مع استثناء بدل غلاء المعيشة.

وأشار حساب المواطن إلى أنه في الدخل المتذبذب – غير المنتظم – يتم الإفصاح عنه بإدخال معدل المتوسط الشهري لآخر 12 شهراً لهذا الدخل.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن كل مصادر الدخل مؤكدًا أنه حال عدم تطابق البيانات المفصح عنها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية سيتم الاعتماد على الأخيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأعاد حساب المواطن التأكيد على أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد في وقت سابق على أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.







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