إنفوجرافك “المواطن” .. أصداء زيارة ولي العهد لأميركا

المواطن - الرياض

بالتزامن مع الزيارة الناجحة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، تتوالى الإشادات بثمار هذه الزيارة في تدعيم العلاقات السعودية الأميركية.

وخلال اتصال هاتفي بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدوره على نجاح الزيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد، وما تكون من انطباع رائع لدى المسؤولين الأميركيين والقطاع الخاص موضحًا أن الزيارة تأتي انعكاسًا للعلاقة المتميزة التي تشهد أفضل مستوياتها بين البلدين.

الزيارة التاريخية الناجحة اكتسبت أهميتها من عدة عوامل أبرزها الظرف التاريخي الذي تمر به المملكة وكذلك اللقاءات المتنوعة التي عقدها ولي العهد مع مسؤوليين أميركيين حيث تنوعت ما بين الزعماء السياسيين الحاليين السابقين ورؤساء وأعضاء اللجان في الكونغرس إلى رجال الأعمال وعمالقة التكنولوجيا والاقتصاد المعرفي وصولاً إلى صناعة الترفيه والسينما والنقل والطيران وغيرها من المجالات.







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