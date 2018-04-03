إنفوجرافيك “المواطن”.. بحث مجال الترفيه في زيارة ولي العهد للولايات المتحدة

المواطن - الرياض

اشتملت زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التاريخية للولايات المتحدة الأميركية على لقاءات واجتماعات مع كبرى الشركات المختصة بالترفيه على مستوى العالم.

وتضمنت اجتماعات ولي العهد التأكيد على عدد من الأهداف منها:

• الاستثمار في صناعة السينما

• زيادة الإنتاج الإبداعي للفنانين السعوديين ورجال الأعمال.

• جعل المملكة مركزاً محورياً في صناعة الترفيه العالمية والفن.

الخطوات

• صناع الفن والترفيه في العالم يرون في المملكة سوقاً جديدة وخصبة للأعمال الفنية.

• شبكة AMC تنتظر الدخول إلى سوق المملكة وإطلاق الترفيه بضوابط محددة لا تُخل بالآداب والتقاليد.

• تعتزم الشركة بناء دُور سينما في المملكة.

ماذا تعرف عن شبكة AMC

– شركة عالمية معنية بالفن والترفيه

– شبكة قنوات فضائية أميركية تبث بشكل رئيسي الأفلام السينمائية والبرامج الأصلية

– مختصة بالمسارح في ولاية كانساس وأكبر مشغل للمسرح في العالم.

وتضمنت زيارة ولي العهد لولاية لوس أنجلوس لقاءات مع عدد من نجوم السينما الأميركية، ولقاء قيادات ومنتجين وصناع السينما.







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