إنفوجرافيك “المواطن”.. حوار ولي العهد لمجلة ذا أتلانتيك: فكر معتدل ومحاربة تطرف ورسائل إقليمية

المواطن - الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مثلث الشر هو إيران والإخوان والمنظمات الإرهابية.

وأضاف في حوار مع الكاتب جيفري غولدبيرغ، في مجلة “ذا أتلانتيك” الأميركية، أن المرشد الأعلى الإيراني يجعل من هتلر يبدو شخصًا جيدًا، مشددًا في الوقت نفسه على أن المملكة هي أكبر مانح لليمن، وأن الأشخاص الذين يتلاعبون بهذه المساعدات هم الحوثيون الذي يسيطرون على حوالي 10% فقط من مساحة اليمن.

وتضمن حوار ولي العهد رسائل عدة في الاعتدال والمجتمع وكذلك رسائل إقليمية.

حيث أكد ولي العهد أن فكر المملكة معتدل وحاضن لكافة المدارس الفقهية، وليس هناك ما يسمى بالوهابية ولكن لدينا مسلمون سُنة وشيعة.

وأكد ولي العهد أن الإسلام لا يفرق بين المرأة والرجل وكل منهم عليه واجباته، ولم نفرق بين رواتب المرأة والرجل.

وشدد ولي العهد على أن السعوديين لا يريدون فقْد هويتهم بقدر ما يريدون أن يكونوا جزءاً من الثقافة العالمية.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن حرية التعبير متواجدة بشكل يناسب مجتمعنا وهناك ثلاثة خطوط حمراء:

1- تشويه الإسلام

2- الانتقاد الشخصي

3- الأمن القومي

وتضمن حوار ولي العهد رسائل إقليمية على النحو التالي:

في الشأن اليمني: التحالف العربي يقوم بدور كبير لتحقيق الاستقرار ومساعدة الشعب اليمني.

إيران: المرشد الأعلى يحاول أن يحتل العالم.

فلسطين: يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام عادل ومنصف لضمان الاستقرار للجميع.

قطر: نأمل أن يتعلموا بسرعة، فتلك المسألة تعتمد عليهم.

وتابع ولي العهد في حواره أن محاور الشر الثلاثة هي:

إيران: لم تحقق أي تنمية بعد الاتفاق النووي وتنتهج أيديولوجية الشر.

الإخوان: تنظيم متطرف يستخدم النظام الديمقراطي من أجل الحكم لنشر التطرف.

الجماعات الإرهابية: التصدي للقاعدة وحزب الله وداعش أصحاب الأيديولوجيات المتطرفة.







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