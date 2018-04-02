إنفوجرافيك “المواطن” : ولي العهد في فيرجن قالاكتيك وميناء موهافي

المواطن - الرياض

يواصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، جولته الناجحة في الولايات المتحدة والتي شهدت مؤخرًا زيارة لمجموعة فيرجن قالاكتيك، وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا.

وخلال الزيارة تم ما يلي:

اطلع سمو ولي العهد على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية.

شاهد سموه أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.

استعرض سموه مع رئيس المجموعة نظام الهايبر لوب للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

كشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة.

إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية

بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.







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