الاتحاد السعودي يكشف أبرز أرقام دوري الأمير محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وأوضح الاتحاد السعودي أن دوري الأمير محمد بن سلمان تم خلاله تسجيل 26 هدفًا في 8 مواجهات، انتهت 7 منها بالفوز، وتعادل إيجابي وحيد، مؤكداً أن أقوى الفرق دفاعًا فريق الحزم بـ28 هدفًا، يليه الوحدة بـ29 هدفًا، بينما الأضعف دفاعًا فريق جدة بـ51 هدفًا.

وأشار حساب الاتحاد السعودي على “تويتر”، إلى أن أقوى الفرق هجومًا فريقا الكوكب والقيصومة بـ49 هدفًا، يليهما الوحدة والطائي بـ45، ثم الحزم بـ44، ثم الخليج بـ43، بينما الأضعف هجومًا فريق الوطني بـ29.

ويتصدر قائمة الهدافين، مشاري جديع “الطائي” بـ18 هدفًا، يليه البرازيلي سيدفالدو بريرا “المجزل” بـ14 هدفًا، ثم محمد رواف “العروبة”، وصالح آل عباس “نجران” بـ13 هدفًا، يليه السنغالي مينيان ديوف “الكوكب” والمصري رضا الويشي “جدة” بـ12 هدفًا.

وكشف الاتحاد السعودي أن الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان شهدت إشهار بطاقة حمراء واحدة فقط، وكانت من نصيب لاعب فريق النجوم مهند عوض، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء حتى الآن لـ45 بطاقة.

واحتُسبت في هذه الجولة ركلتا جزاء، الأولى من نصيب المجزل أمام نجران أحرزها البرازيلي سيدفالدو بريرا، والثانية لفريق النجوم ضد الحزم أحرزها سعد الحربي، ليرتفع عدد الركلات المحتسبة بنهاية الجولة لـ86 ركلة، أحرز منها 68، وأُهدر 18 ركلة.

وأضاف الاتحاد السعودي عبر “تويتر”، أن أكثر الفرق انتصارًا هو فريق الوحدة بـ16 انتصاراً، يليه الحزم والطائي بـ14، ثم الكوكب بـ13، ثم هجر بـ11، فيما يُعد فريقا الوطني وجدة الأقل فوزًا بـ5 انتصارات فقط.

ويُعد فريق النجوم أكثر الفرق تعادلًا 13 مرة، يليه الوطني بـ11، ثم جدة والخليج بـ10، بينما الأقل تعادلًا فريق المجزل حيث تعادل مرتين فقط، أما أكثر الفرق خسارة فهو المجزل بـ16 خسارة، يليه نجران بـ15، ثم جدة والنهضة بـ12، ويُعتبر الوحدة والحزم الأقل خسارة بـ6 مرات.

وشهد الشوط الأول تسجيل 250 هدفًا حتى الآخر، فيما سُجل 367 هدفًا في الشوط الثاني، وبلغ عدد مرات الفوز بنهاية الجولة الـ27 داخل الأرض لـ99 انتصارًا، بينما وصل عددها خارج الأرض لـ57 انتصارًا، وارتفع رصيد الأهداف المحرزة في دوري الأمير محمد بن سلمان لـ617 هدفًا.

وأكد الاتحاد السعودي أنه تم لعب 216 مباراة حتى الآن بعد مباريات الجولة الـ27 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، انتهت منها 156 مباراة بانتصار، و60 لقاء بالتعادل، منها 46 تعادلًا إيجابيًا و14 سلبيًا.







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