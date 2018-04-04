البحراني ينطلق في السايبر.. غدًا

المواطن - علي القرني

يخوض علي البحراني، لاعب المنتخب السعودي للمبارزة للناشئين غدًا، منافسات سلاح السيف (السايبر) في بطولة العالم للمبارزة تحت 20و 17 عامًا المقامة حاليًا في مركز كاتوليكا الرياضي بمدينة فيرونا الإيطالية بمشاركة 164 لاعبًا.

وكان عادل المطيري لاعب المنتخب السعودي قد خرج من دور الـ 64 بعد هزيمته من أحد لاعبي المنتخب الألماني، بعد أن تجاوز في الدور التمهيدي لاعبي منتخبات هولندا وسنغافوره وبورتوريكا والمغرب وفنزولا وآيسلندا.

كذلك خسر أحمد القديحي من لاعب بيلاروسيا في الدور 128 بعد أن كسب لاعبي منتخبات إسبانيا والجزائر وتايلاند وسلوفينيا والهندوراس.

ويواصل عبدالملك الأومير وعلي البنعلي لاعبا المنتخب السعودي في سلاح الشيش (الفويل) تدريباتهما مع المدرب محمد بن عزيزة، استعدادًا للمنافسات التي ستنطلق الأحد المقبل.

من جهته غادر اليوم فيصل عابد وسلطان العميري وحسين الطويل لاعبو المنتخب السعودي والمدرب حسام الدين إلى الرياض بعد نهاية منافسات سلاح المبارزة .







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