البيت الأبيض: الصواريخ الحوثية تثبت استمرار الحرس الثوري في زعزعة الاستقرار

المواطن- الرياض

شكك البيت الأبيض في التزام الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران بالعملية السلمية، وذلك لاستمرار الهجمات الصاروخية على المملكة.

ونشر الموقع الرسمي لسفارة أميركا لدى المملكة، تصريحًا للسكرتير الصحافي للبيت الأبيض حول جهود الحوثيين في اليمن من أجل زعزعة استقرار شبه الجزيرة العربية.

وأكد السكرتير الصحافي أن “رد الحوثيين على جهود الأمم المتحدة لإعادة تفعيل العملية السياسية في اليمن جاء بالتهديد بشن المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة، مثل تلك التي نفذوها يوم الأحد”.

ولفت إلى أن “هذه التصرفات تشكك في التزام الحوثيين بالعملية السلمية، كما أن الهجمات الصاروخية تثبت مجددًا استمرار الحرس الثوري الإيراني في عرقلة العملية السياسية وتصعيد الأعمال العدائية وزعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الحوثيين وغيرهم بالسلاح”.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة في دعم شركائها في الدفاع عن أنفسهم، وتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، ودعم عملية السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة للمساعدة في حل النزاع في اليمن وتحقيق السلام والأمن في المنطقة.







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