الجمارك السعودية تطلب مرئيات العموم حول شروط مناطق ومستودعات الإيداع

المواطن - الرياض

طلبت الهيئة العامة للجمارك من عملائها وشركائها إبداء الرأي حول قواعد وشروط مناطق ومستودعات الإيداع.

وطرحت الجمارك عبر بوابتها الإلكترونية استطلاعًا ترغب من خلاله التعرّف على مرئيات عملائها وشركائها في العمل الجمركي وذلك بشأن قواعد وشروط مناطق ومستودعات الإيداع وفقًا لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تمت مراجعتها أخيراً وإجراء مجموعة من التعديلات عليها.

وتضمّنت القواعد والشروط الخاصة بمناطق الإيداع والمستودعات تعريف المستودعات والمناطق الجمركية وكذلك تعريف الدائرة الجمركية.

كما تضمن تحديد الشروط اللازمة لإنشاء المستودعات داخل الدوائر الجمركية وخارجها، وتحديد متطلبات ومواصفات المستودعات الجمركية، والوثائق المطلوبة لإنشاء المستودعات، إضافة إلى إيضاح آلية إدارة المستودعات، وتحديد التزامات الجمارك نحو البضائع الموجودة في المستودعات.

كذلك تضمنت القواعد والشروط بيان العمليات المسموح بها لمالك البضاعة أو من يفوضه، وإيضاح سياسة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في مناطق الإيداع. ودعت الجمارك السعودية جميع عملائها وشركائها في العمل الجمركي إلى المشاركة في هذا الاستطلاع وإبداء المقترحات التي من شأنها أن تُساهم في تعزيز جودة الخدمات التي تُقدمها، مبينةً أن مدة الاستطلاع التي تم طرحها عبر بوابتها الإلكترونية ستستمر مدة أسبوعين عبر الرابط التالي (هنا)







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