الخدمة المدنية تواصل استقبال طلبات المتقدمات على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة3

المواطن - الرياض

بدأت وزارة الخدمة المدنية، اليوم، استقبال طلبات الخريجات للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) والمعلنة على بوابة الوزارة الإلكتروني في السادس من الشهر الجاري وذلك عبر نظام جدارة، حيث سيستمر التقديم عليها حتى مساء يوم الخميس القادم الموافق 19 /07 / 1439هـ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت من خلال إعلانها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، والبالغ عددها (1389) وظيفة إدارية، موضحة أن على الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارجها المملكة تقديم طلباتهم عبر نظام جدارة، حيث يعد هذا الإعلان أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وللتقديم على الوظائف الإدارية عبر رابط جدارة 3 الخدمة المدنية يجب اتباع ما يلي:

الدخول على موقع جدارة الخدمة المدنية عبر الرابط التالي (هنا).

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة السر التي سبق الحصول عليها عند التسجيل أول مرة في جدارة.

اختيار الجنس ذكر / أنثى.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر في الحقل الأخير من رابط موقع جدارة.

الضغط على كلمة دخول موقع جدارة.

من جهة أخرى كشفت وزارة الخدمة المدنية عن موعد دعوة الرجال المتقدمين على الوظائف الادارية للمطابقة.

وقال حمد المنيف المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية في تغريدة له عبر تويتر : سيتم مساء اليوم بإذن الله تعالى الإعلان عن أسماء المدعوين لمطابقة بياناتهم من المتقدمين على الوظائف الإدارية للرجال وذلك اعتبارا من يوم غد الاثنين ١٦-٧-١٤٣٩هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس ١٩-٧-١٤٣٩هـ وذلك في أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وبالتوفيق.







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