السعودية للكهرباء تتيح لسيدات الخبر تجربة قيادة السيارة

المواطن - الخبر

شاركت السعودية للكهرباء بخيمة تفاعلية عن السلامة في فعالية باركنج والمقامة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية والتي اختتمت فعالياتها مؤخراً باستقبال 7 آلاف زائر، إذ تضمنت مشاركتها بركن القيادة الوقائية لتثقيف المجتمع النسائي عن السياقة الآمنة من خلال جهاز محاكاة القيادة.

وعملت الشركة على مواكبة التغيّرات في المجتمع السعودي وذلك ضمن مسؤوليتها المجتمعية، ودعم القرارات السامية في تعزيز وتطوير نهج المملكة في رؤيتها 2030 والتي تنعكس على الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والذي على أثره شاركت الشركة بخيمة تفاعلية عن السلامة في فعالية “باركنج” التي تضمنت العديد من الفعاليات المتركزة على السلامة الوقائية في المنزل والسيارة والتعامل مع الحرائق، إذ حطت رحال “خيمة الكهرباء” في ثالث مواقعها بعد الرياض وجدة ومن المقرر أن تكون جازان محطتها الرابعة.

وكانت الشركة داعمة لجميع فئات المجتمع في مختلف الأنشطة من خلال مبادراتها في العمل المجتمعي والإنساني، إذ تمحورت مشاركتها في فعالية “باركنج” بالخبر في الأمن والسلامة، وإتاحة تجربة جهاز محاكاة القيادة لجميع الزائرات وتعريفهن بالقيادة الآمنة والصحيحة، والمتبعة في جميع مرافق ومركبات الشركة المنتشرة على مستوى المملكة، إذ استهدفت مشاركة الشركة في الفعالية والمقامة من 26 إلى 31 مارس 2018 الأسر بمختلف الفئات العمرية بفعاليات توعوية حول القيادة الآمنة وتعليمات السلامة داخل المركبة وعدد من الفعاليات الترفيهية.

وتنوعت مشاركة السعودية للكهرباء في الفعالية بعددٍ من الأنشطة لتشمل كافة فئات المجتمع وذلك من خلال قسم السياقة الوقائية، وقسم الأفلام التوعوية عن السلامة، وقسم مكافحة الحرائق والتعريف بأنواع الحرائق وطرق مكافحتها باستخدام المطفأة المناسبة، بالإضافة إلى ركن الأطفال باستخدام طرق التوعية بالترفيه.

وتستهدف فعالية باركنج بالخبر إلى المساهمة في إيصال رؤية المملكة 2030 بالقرار السامي بإصدار رخص قيادة المركبات للنساء، ومساندة المرأة وتمكينها من إيجاد الخدمات الخاصة في مجال القيادة، ورفع مستوى الوعي والتثقيف بأهمية قيادة المرأة للسيارة.

يذكر أن السعودية للكهرباء رعت العديد من المبادرات الوطنية المتعلقة بالقيادة كالمبادرة الوطنية “الله يعطيك خيرها” للسياقة الآمنة والتي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين والإدارة العامة للمرور، خاصة وأنها تنفذ خطة تدريبية للسِياقة الوقائية لأكثر من 36 ألف موظف لديها، بهدف الاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية، بما تملكه من أجهزة مُحاكاة السِياقة الوقائية، كما أنها وقعت في وقت سابق عقد إنشاء نظام تَتبع المركبات والذي يهدف لإلزام سائقي مركبات الشركة بعدم تجاوز السرعة وربط حزام الأمان، كما تلتزم سنوياً بتدريب العديد من طلاب التعليم العام على وسائل الأمن والسلامة والقيادة الوقائية عبر ملتقى السلامة الذي تقيمه الشركة سنوياً .







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