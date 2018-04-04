العيسى عن مرض الجرب في مدارس مكة: الوضع مطمئن

المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، أن الوضع في المدارس التي ظهرت فيها حالات الجرب بمكة مطمئن حتى الآن موضحًا أن الجهات ذات العلاقة تبذل قصارى جهودها للتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها.

جاء ذلك خلال اجتماع العيسى مع اللجنة المشكلة من إمارة مكة، والتي تضم عددًا من الجهات الحكومية المعنية بمتابعة مرض الجرب بمدارس العاصمة المقدسة.

من جهة أخرى التقى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اليوم، وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، يرافقه مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي.

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في مدارس العاصمة المقدسة بالتعاون مع وزارة الصحة لمواجهة الحالات المشتبه بإصابتها بالجرب، حاثًّا سموه على أهمية توفير كافة الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة طلاب وطالبات المدارس في الأحياء التي تم رصد حالات بها.







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