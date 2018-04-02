العين الإماراتي يُحقق رقمًا سلبيًا ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية مباراة العين الإماراتي ضد الهلال المُقرر إقامتها، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

وأشار الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا باللغة العربية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن هناك رقمًا سلبيًا يُلاحق العين الإماراتي ضد الهلال في آخر 3 مباريات بينهما في منافسات المسابقة القارية.

وأوضح حساب بطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، أن في آخر 3 مواجهات لفريق العين الإماراتي ضد الهلال السعودي، تعادل في مباراتين وخسر لقاء، ولم يستطع تسجيل أي هدف في أي منها، مؤكدًا أنها أسوأ سلسلة له أمام خصم في المسابقة.

وتساءل الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا على “تويتر”، عن قدرة العين الإماراتي على إنهاء أرقامه السلبية ضد الهلال في مباراة اليوم.

ويدخل العين الإماراتي مباراته ضد الهلال اليوم بهدف تحقيق الفوز لضمان الاستمرار في البطولة، فيما يأمل الزعيم التغلب على الفريق العيناوي على أرضه ووسط جمهوره، أملًا في تعثر المنافسين والفوز في اللقاء المقبل لضمان التأهل للدور التالي.

وقبل مباراة العين ضد الهلال اليوم، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم نقطتين فقط يتذيل بهما المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2018، فيما يحتل الفريق الإماراتي المركز الثالث بـ4 نقاط.







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