الغذاء والدواء تحذر من عدسات لاصقة مقلدة تضر بالعين

المواطن - واس

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام عدسات لاصقة مقلدة للعلامة التجارية سولوتيكا (للاستخدام اليومي) (Solotica)، التي ينتجها مصنع سولوتيكا اندستريا كوميرشو (Sol?tica Ind?stria e Comércio Ltda) في البرازيل.

وأوضحت الهيئة، أن سبب التحذير وجود منتجات مقلدة للمنتج الأصلي في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أنها فتشت منشأة بعد تلقي بلاغ عن تسويق عدسات مقلدة لمنتج أصلي وتخزينها في شقة سكنية، وضبطت أكثر من 5 آلاف عدسة طبية لاصقة من علامات تجارية مختلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبعد التواصل مع الممثل القانوني للمنتج محل التحذير ودراسة الفروقات بين المنتجين الأصلي والمقلد تم إثبات حالتي الغش والتقليد.

وأضافت “الغذاء والدواء” أنها قامت بالتعميم على جميع المنافذ الحدودية ومفتشي الأسواق المحلية بمنع دخول هذا المنتج وضبطه من الأسواق وتطبيق الإجراءات النظامية اللازمة حيال من يستورده أو يسوقه نظراً لما قد يسببه هذا المنتج المقلد من ضرر على المستخدم، لافتة إلى أن الأضرار التي يسببها المنتج المقلد تشمل التهابات ميكروبية، وخدوشاً والتهابات بالقرنية، وحرقاناً وجفافاً وحكة واحمراراً بالعين، والإحساس بوجود جسم غريب ما يسبب زيادة إفراز الدموع.

وبيّنت أن الفروقات بين المنتجين الأصلي والمقلد تتمثل في أن غطاء عبوة تخزين العدسات في المنتج الأصلي يحمل اسم المنتج (Solotica)، في حين أنه لا يوجد اسم المنتج على غطاء عبوة التخزين في العبوة المقلدة، كما لا يوجد فراغ في كلمة Hidrocor

على عبوة العدسة في المنتج الأصلي، بينما يوجد فراغ في كلمة Hidro cor على عبوة العدسة في المنتج المقلد، إضافة إلى أن اسم المنتج (Solotica) مطبوع على غطاء علبة الحفظ في المنتج الأصلي، لكنه غير مطبوع على غطاء علبة الحفظ في المنتج المقلد.

ودعت الهيئة إلى إبلاغها عن أي حوادث أو مشاكل يُشتبه في ارتباطها بهذا المنتج، أو أي أجهزة ومنتجات طبية أخرى من خلال مركز الاتصال الموّحد للهيئة على الرقم 19999، والمركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية.







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