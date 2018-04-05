المملكة تستثمر 65 مليار ريال في البنية التحتية للترفيه بحلول 2030

المواطن- لوس انجلوس

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه، أحمد بن عقيل الخطيب، أنه بحلول عام 2030 سيصل استثمار البنية التحتية في قطاع الترفيه بالسعودية إلى 65 مليار ريال.

وجاء ذلك خلال قمة مستقبل الترفيه في المملكة، التي أقامتها هيئة الترفيه في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وذلك على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أميركا.

وتناول رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في كلمة له، أبرز التطورات التي شهدها القطاع في المملكة خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أنه قطاع جديد صدر القرار الملكي بإنشائه قبل أقل من عامين.

كما عرض أبرز فرص الاستثمار المناسبة في القطاع.

ودارت حلقات نقاشية أثراها عدد من الروّاد ورؤساء الشركات في مجال الترفيه في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.







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