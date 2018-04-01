المملكة تستضيف درع الخليج المشترك 1 أضخم تمرين بالذخيرة الحية عالمياً

المواطن - الرياض

تستضيف المملكة، اليوم الأحد، أضخم تمرين ميداني بالذخيرة الحية على مستوى العالم، بمشاركة قوات من 23 دولة ضمن تمرين “درع الخليج المشترك 1″، الذي تنظمه وزارة الدفاع.

وأوضح المتحدث الرسمي للتمرين العميد الركن عبد الله السبيعي أن تمرين الذخيرة الحية تشارك فيه قوات الدول المشاركة بالتمرين (برية، جوية، بحرية، دفاع جوي، قوات خاصة)، ويستمر لـ4 أيام متواصلة.

وأضاف العميد السبيعي أن التمرين يهدف إلى رفع كفاءات القوات المشاركة لمواجهة التحديات والتهديدات، ضمن بيئة عمليات مشتركة لتحقيق مفهوم العمل المشترك، حيث تستخدم فيه الكثير من الأسلحة الحديثة والمتطورة.

ومن المقرر أن يستمر “درع الخليج المشترك 1” لمدة شهر في المنطقة الشرقية بالسعودية، ويستهدف رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.







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