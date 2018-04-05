انطلاق بطولة المملكة للكرة الطائرة للصعود للدرجة الأولى في أبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - ابها

تنطلق ظهر اليوم بطولة المملكة لأوائل الأندية للدرجة الثانية للكرة الطائرة على صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة بأبها والتي يستضيفها نادي السروات بأربع مباريات، حيث يلتقي ضمن المجموعة الأولى عند الساعة ١.٣٠ التضامن والتقدم وفي الساعة ٣.٠٠ يتقابل فريقا النهضة وطبرجل.

وفي المجموعة الثانية يتواجه فريق مضر مع العين عند الساعة ٤.٣٠ عصراً، بينما يلعب نادي السروات، مستضيف البطولة، مع الاعتماد عند الساعة ٦.٠٠ مساء.

من جهته رحب رئيس نادي السروات أ.عارف جمعان بالفرق المشاركة في هذه البطولة، متمنياً لهم طيب الإقامة في مدينة أبها خلال هذه البطولة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة أ. عوض آل الشيخ: إن اللجنة الإعلامية للبطولة أنهت كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة وضمت إلى عضويتها العديد من الإعلاميين من مختلف الصحف والمواقع، وتوفير كل ما من شأنه نشر أخبار البطولة بشكل يومي.







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