بالأرقام.. التعاون يتفوق على الشباب في هذا الأمر قبل لقائهما

المواطن - محمد سمعه

سيخوض نادي التعاون مباراة غاية في القوة أمام نادي الشباب، وذلك في إطار لقاءات الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتُقام مباراة التعاون والشباب يوم 6 إبريل الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل التعاون 39 هدفًا في الدوري السعودي بعد مرور 24 جولة من عمر المسابقة، بينما سجل نادي الشباب 33 هدفًا مما يثبت القوة الهجومية لنادي التعاون.

وحقق نادي التعاون حتى الآن 8 انتصارات في بطولة دوري المحترفين، وكذلك نجح نادي الشباب في تحقيق 8 انتصارات أيضًا.

تعادل نادي الشباب في الجولة الـ24 من بطولة الدوري مع نادي الفيحاء بدون أهداف يوم 10 مارس الماضي، أما نادي التعاون فخسر من فريق الباطن بنتيجة هدفين مقابل هدف في الجولة الـ24 يوم 10 مارس الماضي.

ويلعب في صفوف نادي التعاون اللاعب المصري عماد متعب قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

أما نادي الشباب فكان قد تعاقد مع اللاعب عمرو بركات من صفوف النادي الأهلي المصري لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وسبق للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب نادي التعاون تدريب نادي أهلي جدة، لكنه لم ينجح في التألق مع الراقي ليعود خلال الفترة الماضية لتدريب نادي التعاون.

وأقالت إدارة نادي الشباب المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو من تدريب الليث؛ بسبب سوء النتائج يوم 7 مارس الماضي، وتم تعيين المدرب خالد القروني لتدريب الشباب خلفًا له.







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