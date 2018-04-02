بالأسماء ترقية ٩٨ موظفاً وموظفة بالتعليم إلى المرتبة العاشرة

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة المرقى منها الجهة المرقى إليها

1 أحمد عبدالله علي الشهري المخواة الطائف

2 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ابراهيم الروساء ديوان الوزارة الرس

– الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

3 ابراهيم بن عبدالله بن محمد الشريان عنيزة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للمشتريات

4 ابراهيم عبدالله علي آل جهاش عسير ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للشؤون المالية

5 احلام زكى حافظ النظاراتى جدة مكة

6 احمد بن عبدالله بن علي المسلم الاحساء ديوان الوزارة

– وكيل المباني

7 احمد بن عبدالله بن محمد النشمي جيزان عنيزة

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

8 احمد بن محمد بن يوسف الكحيلي وادي الدواسر المدينة المنورة

9 احمد حمد عبدالله العامر الاحساء الاحساء

10 احمد عبدالعزيز عبدالرحمن الجوير الرياض الرياض

11 احمد عبدالله أحمد الشعله الاحساء الشرقية

12 احمد عبدالله على المزيرعي عنيزة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

13 احمد محمد محمد القحطاني سراة عبيدة الرياض

14 امنه علي محمد اليماني جدة جدة

15 بندر عطيه حاسن المالكي الشرقية ديوان الوزارة

– وكيل المباني

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

16 حزام بن عبدالله بن مسفر المالكي عنيزة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للاختبارات والقبول ( بنات )

17 حسن بن منصور بن محمد آل ابراهيم الشرقية ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للشؤون المالية

18 حسن بن يحي بن ابراهيم القرشي جدة الرياض

19 حسين عبدالكريم ابراهيم السرحاني الحدود الشمالية الدوادمي

20 حسين نافع يحيى الجويعدي ديوان الوزارة عسير

– الإدارة العامة للميزانية

21 حمود حميدي سليمان الرويلي ديوان الوزارة حائل

– المركز الوطني للمعلومات التربوية

22 حمود عبدالرحمن محمد الدوسري ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للشؤون المالية – الإدارة العامة للشؤون المالية

23 خالد سليم سعد جنيدب مكة مكة

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

24 خالد صالح عبدالعزيز المكتوم عنيزة القصيم

25 خالد محمد عبدالرحمن الموزان نجران الخرج

26 خميس عبدالله محمد المالكي ديوان الوزارة الطائف

– الإدارة العامة للشؤون المالية

27 راجح محمد مسفر آل قمشه جيزان جيزان

28 رنده عثمان بن عبدالعزيز الثميري ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– المركز الوطني للمعلومات التربوية – المركز الوطني للمعلومات التربوية

29 زيد ابراهيم عبدالله العقيلي الرياض الحوطة والحريق

30 سرحان حمود ذياب البعيجي القصيم حائل

31 سعيد ابن صبحي ابن عبدالله الغامدي جدة حائل

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

32 سلمان بن محمد بن غيلان الغيلان المجمعة ديوان الوزارة

– نائب الوزير

33 صالح بن محمد بن احمد الشهراني محايل عسير القصيم

34 صالح بن مدلج بن سعود المدلج شقراء الدوادمي

35 صالح سعد حامد القرشي العلا محايل عسير

36 صالح علي صالح باخشوين ديوان الوزارة الزلفي

– الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

37 صلاح رفيد جارد الشراري الحدود الشمالية محايل عسير

38 طلال بن محمد بن سعيد باحكيم الحدود الشمالية سراة عبيدة

39 عايض علي محمد عباس النماص مكة

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

40 عبدالاله ابن محمد ابن عبدالرزاق فاضل ينبع ينبع

41 عبدالخالق علي مصلح القرني الرياض الرياض

42 عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن التميمي ديوان الوزارة الرياض

– المركز الوطني للمعلومات التربوية

43 عبدالرحمن حمد محمد الخثلان جدة الباحة

44 عبدالرحمن علي عبدالله القحطاني المجمعة ديوان الوزارة

– وكيل المباني

45 عبدالرحمن ناصر عبدالرحمن المبيريك ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية – الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية

46 عبدالعزيز بن رشاد بن عبدالرشيد بخش مكة المدينة المنورة

47 عبدالعزيز بن سلمان بن احمد العباد الشرقية صبيا

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

48 عبدالعزيز بن علي بن عبدالله النقيدان القصيم القصيم

49 عبدالعزيز بن محمد بن علي المحيسن القصيم ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للشؤون المالية

50 عبدالله احمد حسن الغامدي ديوان الوزارة الطائف

– إدارة المتابعة

51 عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله المحيطب الزلفي الدوادمي

52 عبدالله بن محمد بن ماضي الجهني الليث الجوف

53 عبدالله سليمان يوشع المنيصير المذنب المذنب

54 عبدالله محمد ناصر الشهراني بيشة سراة عبيدة

55 عبدالمجيد ناصر محمد العسكر الرياض ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للمشتريات

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

56 عبدالمحسن هاشم محسن اليماني الجوف المدينة المنورة

57 عبدالهادي حامد محمد الحربي الرس حائل

58 عبير عبدالله علي الخليفه ديوان الوزارة الرس

– وكيل التعليم ( بنات )

59 عثمان ابن سالم ابن علي الغامدي الليث الليث

60 عدنان زيد عتيق الشريف الحدود الشمالية الجوف

61 عطاالله خليف رشود العنزي وادي الدواسر الرياض

62 علي ابن محمد ابن عبدالرحمن الغامدي ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للاعلام التربوي – الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

63 علي بن اوسينج بن كيا داود مكة الطائف

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

64 علي عبدالكريم ساكت الوارد القصيم المذنب

65 علي محمد مسامح المطيري حائل عنيزة

66 عنود راضي بن ثامر العنزي الرياض الرياض

67 عياده جلال خشمان الظفيري الحدود الشمالية ديوان الوزارة

– الاداره العامه للمتابعه

68 فارس مشعل رشيدان الشمري ديوان الوزارة الرياض

– المركز الوطني للمعلومات التربوية

69 فهاد عايش فهيد الشمري عنيزة المجمعة

70 فهد ابراهيم هلال الزارع القنفذة عسير

71 فهد عبدالرحمن ابراهيم المبارك الرياض الرياض

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

72 فيصل بن معتوق بن ابراهيم عطار مكة صبيا

73 ماجد بن نامي بن مشاخص المطيري المدينة المنورة المدينة المنورة

74 محمد احمد شوعي مجرشي ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– وكيل المباني – وكيل المباني

75 محمد ارشيد سليم الحويطي النماص جيزان

76 محمد بن سعيد بن محمدصالح العريشى مكة الدوادمي

77 محمد بن صالح بن عبدالله الحميد القصيم عنيزة

78 محمد بن علي بن شحاته المدنى المدينة المنورة تبوك

79 محمد زيدي عبدالله القرني ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– وكيل المباني – وكيل المباني

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

80 محمد سعد فهد السنبل الخرج الخرج

81 محمد عبدالعزيز عبدالمحسن العبيد الزلفي المذنب

82 محمد عبدالعزيز محمد العقيل ديوان الوزارة الرياض

– إدارة المتابعة

83 محمد عبدالله محمد الريمي النماص جيزان

84 محمد يحي عبدالله عسيري الباحة الرياض

85 محيسن علي محيسن العلي الحدود الشمالية الرياض

86 مدحت ابن محمد ابن احمد نواوى مكة جدة

87 مسفر بن هادي بن خميس اليامي وادي الدواسر الشرقية

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

88 معتوق علي عابد الطويرقي الافلاج الزلفي

89 مناهل عبدالعزيز بن عبدالله بن دريس ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– الادارة العامة لتطوير تقنيات التعليم والتعلم – الادارة العامة لتطوير تقنيات التعليم والتعلم

90 موسى ناصر مقبل العتيبي جدة الرياض

91 ناصر فهاد محمد الدوسري ديوان الوزارة القصيم

– الإدارة العامة للميزانية

92 نافع بن علي بن عبدالله المعلم ديوان الوزارة ديوان الوزارة

– وكيل المباني – وكيل المباني

93 نوره حسن حامد المالكي الرياض الرياض

94 وليد محمد رشاد عبدالحق صفدر المجمعة المجمعة

95 ياسر عوده محمد ابوسلمي المدينة المنورة الرياض

الادارة العامة للموارد البشرية

عمليات الموارد البشرية / الترقيات

بيان بأسماء الموظفين المترقين من المرتبة (التاسعة) إلى المرتبة (العاشرة)

عدد الاســـــم الوظيفة السابقة بالمرتبة (التاسعة) الوظيفة الجديدة بالمرتبة (العاشرة) ملاحظات

الجهة الجهة

96 يحي بن علي بن منصور ال الطويل الرياض ديوان الوزارة

– الإدارة العامة للشؤون المالية

97 يوسف بن عبدالله بن منصور الضويان القصيم القصيم