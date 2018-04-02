بالأسماء : نقل ٣٦٠٥ معلمين ومعلمات إلى المستوى الخامس

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المواطن - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قراراً بنقل ٣٦٠٥ معلمين ومعلمات من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس.

وقد شملت أسماء المنقولين ما يلي:

م الاسم كامل المستوى الحالي رقم الوظيفة المستوى المنقول إليه رقم الوظيفة الإدارة 1 ابتسام بنت عبدالله بن سليمان الحربي المستوى الرابع 511792 المستوى الخامس 25481 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 2 ابتسام حمد محمد ال عتيق المستوى الرابع 512638 المستوى الخامس 25583 إدارة التعليم بمنطقة جازان 3 ابتسام عايض عويض الجهني المستوى الرابع 515744 المستوى الخامس 26409 إدارة التعليم بمنطقة نجران 4 ابتسام عبدالعزيز خلف رحيله المستوى الرابع 514165 المستوى الخامس 26795 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 5 ابتسام عمار علي الرحيلي المستوى الرابع 511284 المستوى الخامس 27507 إدارة التعليم بمحافظة القريات 6 ابتسام فالح سعيد ال لعبان المستوى الرابع 514868 المستوى الخامس 28416 إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 7 ابتسام محمد حسين شراحيلي المستوى الرابع 513161 المستوى الخامس 28555 إدارة التعليم بمنطقة جازان 8 ابتسام محمد يتيم العنزى المستوى الرابع 519371 المستوى الخامس 30454 إدارة التعليم بمنطقة حائل 9 ابتسام نوار رجاء العتيبي المستوى الرابع 519551 المستوى الخامس 30555 إدارة التعليم بمنطقة القصيم 10 ابتسام يحي هادي عواجي المستوى الرابع 516637 المستوى الخامس 30607 إدارة التعليم بمحافظة صبيا 11 ابتهال احمد بن مكي آل خميس المستوى الرابع 516375 المستوى الخامس 32069 إدارة التعليم بمنطقة حائل 12 ابتهال احمد عويضه البلوي المستوى الرابع 522801 المستوى الخامس 32706 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 13 ابتهال عبدالرحمن احمد صباح المستوى الرابع 512713 المستوى الخامس 32852 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 14 ابتهال فضي علي الحجيلي المستوى الرابع 523345 المستوى الخامس 33035 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 15 ابتهال مونس نهار الشمري المستوى الرابع 522193 المستوى الخامس 34022 إدارة التعليم بمنطقة نجران 16 ابتهال يحي بن سعد الصاعدي المستوى الرابع 515258 المستوى الخامس 35414 إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير 17 ابجاد محمد سعيد الرشيدي المستوى الرابع 7941 المستوى الخامس 35462 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 18 ابرار سليمان عبدالعزيز الجهني المستوى الرابع 521411 المستوى الخامس 35601 إدارة التعليم بمنطقة نجران 19 ابرار عبدالله صالح اللحيدان المستوى الرابع 519208 المستوى الخامس 39047 إدارة التعليم بمحافظة رجال المع 20 ابرار عليثه ابراهيم الصاعدى المستوى الرابع 511505 المستوى الخامس 39971 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 21 ابرار فيصل ضيف الله الصاعدي المستوى الرابع 513179 المستوى الخامس 40007 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 22 ابرار ناصر ابن محمدصالح الحربي المستوى الرابع 519786 المستوى الخامس 40056 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 23 ابرار نواف عواض العتيبي المستوى الرابع 521701 المستوى الخامس 40058 إدارة التعليم بمحافظة النماص 24 ابرار هزاع بن رضا الرديني المستوى الرابع 515150 المستوى الخامس 40158 إدارة التعليم بمنطقة نجران 25 ابراهيم احمد حسن الناشري المستوى الرابع 53157 المستوى الخامس 40408 إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب 26 ابراهيم احمد محمد الهلالي المستوى الرابع 525625 المستوى الخامس 41490 إدارة التعليم بمنطقة جازان 27 ابراهيم امحمد عيسى الفاهمي المستوى الرابع 511109 المستوى الخامس 41579 إدارة التعليم بمنطقة عسير 28 ابراهيم آدم طحطوح القارزي المستوى الرابع 504240 المستوى الخامس 41676 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 29 ابراهيم بن يوسف بن علي الحمدان المستوى الرابع 6073 المستوى الخامس 42376 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 30 ابراهيم جبران بن محمد شريفي المستوى الرابع 510190 المستوى الخامس 43343 إدارة التعليم بمنطقة نجران 31 ابراهيم حسين ابراهيم الزبيدي المستوى الرابع 535938 المستوى الخامس 44270 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 32 ابراهيم خضران بن صالح الغامدي المستوى الرابع 507673 المستوى الخامس 45890 إدارة التعليم بمنطقة نجران 33 ابراهيم رشيد بن منصور الرشيد المستوى الرابع 22094 المستوى الخامس 46957 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 34 ابراهيم سالم عبدالله الحويطي المستوى الرابع 510681 المستوى الخامس 46983 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 35 ابراهيم سليمان ابراهيم العجاجي المستوى الرابع 536536 المستوى الخامس 47033 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 36 ابراهيم سليمان حميد الجهني المستوى الرابع 509369 المستوى الخامس 47616 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 37 ابراهيم سليمان سالم الحربي المستوى الرابع 527429 المستوى الخامس 47733 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 38 ابراهيم شديد حامد الجهني المستوى الرابع 507030 المستوى الخامس 47917 إدارة التعليم بمحافظة المجمعة 39 ابراهيم شيبه ابراهيم الناشري المستوى الرابع 508803 المستوى الخامس 48071 إدارة التعليم بمنطقة نجران 40 ابراهيم صالح حمزه مبارك المستوى الرابع 519337 المستوى الخامس 48260 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 41 ابراهيم صبحي عوده العطوي المستوى الرابع 517901 المستوى الخامس 48459 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 42 ابراهيم صنيدح سفير الجعيد المستوى الرابع 505497 المستوى الخامس 48464 إدارة التعليم بمحافظة القويعية 43 ابراهيم عبدالعزيز بن عواض السلمى المستوى الرابع 513767 المستوى الخامس 48600 إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي 44 ابراهيم عبدالله بن ابراهيم المالكى المستوى الرابع 18973 المستوى الخامس 48638 إدارة التعليم بمنطقة الجوف 45 ابراهيم عبدالله حمد البهدل المستوى الرابع 504174 المستوى الخامس 48641 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 46 ابراهيم عبدالله ناصر المواش المستوى الرابع 507831 المستوى الخامس 48668 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 47 ابراهيم علي احمد ماطر المستوى الرابع 54465 المستوى الخامس 48678 إدارة التعليم بمنطقة نجران 48 ابراهيم عمر صاحب المقعدي المستوى الرابع 536479 المستوى الخامس 48963 إدارة التعليم بمنطقة نجران 49 ابراهيم عواد مبروك الرشيدي المستوى الرابع 518088 المستوى الخامس 49618 إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية 50 ابراهيم عيد سليمان العطوي المستوى الرابع 16233 المستوى الخامس 51436 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 51 ابراهيم فهد رجاء الشمري المستوى الرابع 514246 المستوى الخامس 51685 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 52 ابراهيم فيصل علي الحربي المستوى الرابع 507570 المستوى الخامس 52759 إدارة التعليم بمنطقة نجران 53 ابراهيم ماجد بن محمد الدوسري المستوى الرابع 535875 المستوى الخامس 53858 إدارة التعليم بمنطقة نجران 54 ابراهيم محمد ابراهيم الغفيص المستوى الرابع 531484 المستوى الخامس 54029 إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي 55 ابراهيم محمد احمد سلامى المستوى الرابع 533415 المستوى الخامس 56117 إدارة التعليم بمحافظة صبيا 56 ابراهيم محمد بن ابراهيم القريش المستوى الرابع 510867 المستوى الخامس 57372 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 57 ابراهيم محمد بن علي المطر المستوى الرابع 505543 المستوى الخامس 59404 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 58 ابراهيم محمد بن علي الموسى المستوى الرابع 512453 المستوى الخامس 59747 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 59 ابراهيم محمد حامد الحربي المستوى الرابع 531357 المستوى الخامس 60586 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 60 ابراهيم محمد غابش عياشي المستوى الرابع 512460 المستوى الخامس 60621 إدارة التعليم بمنطقة نجران 61 ابراهيم محمد فالح الحربي المستوى الرابع 536297 المستوى الخامس 61075 إدارة التعليم بمنطقة نجران 62 ابراهيم محمد محمد الصبيحي المستوى الرابع 517778 المستوى الخامس 62239 إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 63 ابراهيم مصطفى بن ابراهيم المعيويد المستوى الرابع 519866 المستوى الخامس 62304 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 64 ابراهيم معيض جمعان الغامدي المستوى الرابع 519721 المستوى الخامس 62306 إدارة التعليم بمنطقة نجران 65 ابراهيم موسى حمزه العقيلي المستوى الرابع 506096 المستوى الخامس 62969 إدارة التعليم بمنطقة نجران 66 ابراهيم موسى محمد الحسني المستوى الرابع 26903 المستوى الخامس 65026 إدارة التعليم بمنطقة نجران 67 ابراهيم نافع سبيل الحربي المستوى الرابع 531227 المستوى الخامس 65461 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 68 اجياد تركي بن متروك العتيبي المستوى الرابع 514122 المستوى الخامس 67149 إدارة التعليم بمحافظة صبيا 69 احلام جمعان ابن صالح الغامدي المستوى الرابع 524987 المستوى الخامس 68440 إدارة التعليم بمنطقة نجران 70 احلام محمد بن حسين القحطاني المستوى الرابع 510977 المستوى الخامس 71674 إدارة التعليم بمنطقة حائل 71 احلام مسفر حسين القحطاني المستوى الرابع 536607 المستوى الخامس 71922 إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب 72 احمد ابراهيم احمد الزهراني المستوى الرابع 536417 المستوى الخامس 72440 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 73 احمد ابراهيم بن خليف العنزي المستوى الرابع 513287 المستوى الخامس 73724 إدارة التعليم بمنطقة نجران 74 احمد اسماعيل مانع النعمى المستوى الرابع 513721 المستوى الخامس 74258 إدارة التعليم بمنطقة نجران 75 احمد المغيدي محمد الشهري المستوى الرابع 536404 المستوى الخامس 75383 إدارة التعليم بمحافظة القريات 76 احمد بن عبدالله بن فضل الكريم منشى المستوى الرابع 40 المستوى الخامس 76598 إدارة التعليم بمحافظة جدة 77 احمد جمعان بن بريك العوفي المستوى الرابع 536184 المستوى الخامس 77023 إدارة التعليم بمنطقة الرياض 78 احمد حامد علي البلوي المستوى الرابع 16182 المستوى الخامس 78299 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 79 احمد حسن بن عمر الشهري المستوى الرابع 519954 المستوى الخامس 79276 إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب 80 احمد حمدي بن محمد العازمي المستوى الرابع 509536 المستوى الخامس 80290 إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي 81 احمد حمود احمد الحبيشي المستوى الرابع 532720 المستوى الخامس 83627 إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن 82 احمد حميد بن محمدراشد الحربى المستوى الرابع 505795 المستوى الخامس 84064 إدارة التعليم بمحافظة بيشة 83 احمد حميد حامد القريقري المستوى الرابع 18825 المستوى الخامس 84953 إدارة التعليم بمنطقة نجران 84 احمد خضر محمد المعيدي المستوى الرابع 14221 المستوى الخامس 88331 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 85 احمد دخيل الله عوض الغموي المستوى الرابع 530440 المستوى الخامس 88711 إدارة التعليم بمنطقة نجران 86 احمد رشيد مرزوق الصبحى المستوى الرابع 511101 المستوى الخامس 92395 إدارة التعليم بمحافظة ينبع 87 احمد سعد سليم الجهني المستوى الرابع 7653 المستوى الخامس 96169 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 88 احمد سعد سويعد الجهني المستوى الرابع 513069 المستوى الخامس 97497 إدارة التعليم بمنطقة الباحة 89 احمد سعود عبدالله البلوي المستوى الرابع 13266 المستوى الخامس 99359 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 90 احمد سلامه فريج العطوي المستوى الرابع 523265 المستوى الخامس 99397 إدارة التعليم بمنطقة تبوك 91 احمد سليمان عطاءالله المغذوي المستوى الرابع 37257 المستوى الخامس 99872 إدارة التعليم بمحافظة الخرج 92 احمد شديد متعب العمري المستوى الرابع 536452 المستوى الخامس 100155 إدارة التعليم بمنطقة نجران 93 احمد صلاح بن صالح السويهري المستوى الرابع 13689 المستوى الخامس 104401 إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة 94 احمد طالع احمد الحارثي المستوى الرابع 529073 المستوى الخامس 106681 إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر 95 احمد طلال عبدربه الحبيشي المستوى الرابع 54030 المستوى الخامس 107099 إدارة التعليم بمنطقة نجران 96 احمد ظافر سعد الشهري المستوى الرابع 53021 المستوى الخامس 108700 إدارة التعليم بمحافظة الافلاج 97 احمد عارف عبدالعالي السلمي المستوى الرابع 514195 المستوى الخامس 111383 إدارة التعليم بمنطقة جازان 98 احمد عائش بن محمد الحربي المستوى الرابع 503899 المستوى الخامس 111695 إدارة التعليم بمنطقة نجران 99 احمد عبدالرحمن بن محمد السليم المستوى الرابع 513334 المستوى الخامس 114225 إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية 100 احمد عبدالرحمن عواد الحربي المستوى الرابع 519507 المستوى الخامس 115150 إدارة التعليم بمنطقة نجران

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