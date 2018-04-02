بالأسماء : نقل ٣٦٠٥ معلمين ومعلمات إلى المستوى الخامس

المواطن - الرياض
أصدرت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التعليم قراراً بنقل ٣٦٠٥ معلمين ومعلمات من المستوى الرابع إلى المستوى الخامس.
وقد شملت أسماء المنقولين ما يلي:
|م
|الاسم كامل
|المستوى الحالي
|رقم الوظيفة
|المستوى المنقول إليه
|رقم الوظيفة
|الإدارة
|1
|ابتسام بنت عبدالله بن سليمان الحربي
|المستوى الرابع
|511792
|المستوى الخامس
|25481
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|2
|ابتسام حمد محمد ال عتيق
|المستوى الرابع
|512638
|المستوى الخامس
|25583
|إدارة التعليم بمنطقة جازان
|3
|ابتسام عايض عويض الجهني
|المستوى الرابع
|515744
|المستوى الخامس
|26409
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|4
|ابتسام عبدالعزيز خلف رحيله
|المستوى الرابع
|514165
|المستوى الخامس
|26795
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|5
|ابتسام عمار علي الرحيلي
|المستوى الرابع
|511284
|المستوى الخامس
|27507
|إدارة التعليم بمحافظة القريات
|6
|ابتسام فالح سعيد ال لعبان
|المستوى الرابع
|514868
|المستوى الخامس
|28416
|إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة
|7
|ابتسام محمد حسين شراحيلي
|المستوى الرابع
|513161
|المستوى الخامس
|28555
|إدارة التعليم بمنطقة جازان
|8
|ابتسام محمد يتيم العنزى
|المستوى الرابع
|519371
|المستوى الخامس
|30454
|إدارة التعليم بمنطقة حائل
|9
|ابتسام نوار رجاء العتيبي
|المستوى الرابع
|519551
|المستوى الخامس
|30555
|إدارة التعليم بمنطقة القصيم
|10
|ابتسام يحي هادي عواجي
|المستوى الرابع
|516637
|المستوى الخامس
|30607
|إدارة التعليم بمحافظة صبيا
|11
|ابتهال احمد بن مكي آل خميس
|المستوى الرابع
|516375
|المستوى الخامس
|32069
|إدارة التعليم بمنطقة حائل
|12
|ابتهال احمد عويضه البلوي
|المستوى الرابع
|522801
|المستوى الخامس
|32706
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|13
|ابتهال عبدالرحمن احمد صباح
|المستوى الرابع
|512713
|المستوى الخامس
|32852
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|14
|ابتهال فضي علي الحجيلي
|المستوى الرابع
|523345
|المستوى الخامس
|33035
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|15
|ابتهال مونس نهار الشمري
|المستوى الرابع
|522193
|المستوى الخامس
|34022
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|16
|ابتهال يحي بن سعد الصاعدي
|المستوى الرابع
|515258
|المستوى الخامس
|35414
|إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير
|17
|ابجاد محمد سعيد الرشيدي
|المستوى الرابع
|7941
|المستوى الخامس
|35462
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|18
|ابرار سليمان عبدالعزيز الجهني
|المستوى الرابع
|521411
|المستوى الخامس
|35601
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|19
|ابرار عبدالله صالح اللحيدان
|المستوى الرابع
|519208
|المستوى الخامس
|39047
|إدارة التعليم بمحافظة رجال المع
|20
|ابرار عليثه ابراهيم الصاعدى
|المستوى الرابع
|511505
|المستوى الخامس
|39971
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|21
|ابرار فيصل ضيف الله الصاعدي
|المستوى الرابع
|513179
|المستوى الخامس
|40007
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|22
|ابرار ناصر ابن محمدصالح الحربي
|المستوى الرابع
|519786
|المستوى الخامس
|40056
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|23
|ابرار نواف عواض العتيبي
|المستوى الرابع
|521701
|المستوى الخامس
|40058
|إدارة التعليم بمحافظة النماص
|24
|ابرار هزاع بن رضا الرديني
|المستوى الرابع
|515150
|المستوى الخامس
|40158
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|25
|ابراهيم احمد حسن الناشري
|المستوى الرابع
|53157
|المستوى الخامس
|40408
|إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب
|26
|ابراهيم احمد محمد الهلالي
|المستوى الرابع
|525625
|المستوى الخامس
|41490
|إدارة التعليم بمنطقة جازان
|27
|ابراهيم امحمد عيسى الفاهمي
|المستوى الرابع
|511109
|المستوى الخامس
|41579
|إدارة التعليم بمنطقة عسير
|28
|ابراهيم آدم طحطوح القارزي
|المستوى الرابع
|504240
|المستوى الخامس
|41676
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|29
|ابراهيم بن يوسف بن علي الحمدان
|المستوى الرابع
|6073
|المستوى الخامس
|42376
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|30
|ابراهيم جبران بن محمد شريفي
|المستوى الرابع
|510190
|المستوى الخامس
|43343
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|31
|ابراهيم حسين ابراهيم الزبيدي
|المستوى الرابع
|535938
|المستوى الخامس
|44270
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|32
|ابراهيم خضران بن صالح الغامدي
|المستوى الرابع
|507673
|المستوى الخامس
|45890
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|33
|ابراهيم رشيد بن منصور الرشيد
|المستوى الرابع
|22094
|المستوى الخامس
|46957
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|34
|ابراهيم سالم عبدالله الحويطي
|المستوى الرابع
|510681
|المستوى الخامس
|46983
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|35
|ابراهيم سليمان ابراهيم العجاجي
|المستوى الرابع
|536536
|المستوى الخامس
|47033
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|36
|ابراهيم سليمان حميد الجهني
|المستوى الرابع
|509369
|المستوى الخامس
|47616
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|37
|ابراهيم سليمان سالم الحربي
|المستوى الرابع
|527429
|المستوى الخامس
|47733
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|38
|ابراهيم شديد حامد الجهني
|المستوى الرابع
|507030
|المستوى الخامس
|47917
|إدارة التعليم بمحافظة المجمعة
|39
|ابراهيم شيبه ابراهيم الناشري
|المستوى الرابع
|508803
|المستوى الخامس
|48071
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|40
|ابراهيم صالح حمزه مبارك
|المستوى الرابع
|519337
|المستوى الخامس
|48260
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|41
|ابراهيم صبحي عوده العطوي
|المستوى الرابع
|517901
|المستوى الخامس
|48459
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|42
|ابراهيم صنيدح سفير الجعيد
|المستوى الرابع
|505497
|المستوى الخامس
|48464
|إدارة التعليم بمحافظة القويعية
|43
|ابراهيم عبدالعزيز بن عواض السلمى
|المستوى الرابع
|513767
|المستوى الخامس
|48600
|إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي
|44
|ابراهيم عبدالله بن ابراهيم المالكى
|المستوى الرابع
|18973
|المستوى الخامس
|48638
|إدارة التعليم بمنطقة الجوف
|45
|ابراهيم عبدالله حمد البهدل
|المستوى الرابع
|504174
|المستوى الخامس
|48641
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|46
|ابراهيم عبدالله ناصر المواش
|المستوى الرابع
|507831
|المستوى الخامس
|48668
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|47
|ابراهيم علي احمد ماطر
|المستوى الرابع
|54465
|المستوى الخامس
|48678
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|48
|ابراهيم عمر صاحب المقعدي
|المستوى الرابع
|536479
|المستوى الخامس
|48963
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|49
|ابراهيم عواد مبروك الرشيدي
|المستوى الرابع
|518088
|المستوى الخامس
|49618
|إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية
|50
|ابراهيم عيد سليمان العطوي
|المستوى الرابع
|16233
|المستوى الخامس
|51436
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|51
|ابراهيم فهد رجاء الشمري
|المستوى الرابع
|514246
|المستوى الخامس
|51685
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|52
|ابراهيم فيصل علي الحربي
|المستوى الرابع
|507570
|المستوى الخامس
|52759
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|53
|ابراهيم ماجد بن محمد الدوسري
|المستوى الرابع
|535875
|المستوى الخامس
|53858
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|54
|ابراهيم محمد ابراهيم الغفيص
|المستوى الرابع
|531484
|المستوى الخامس
|54029
|إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي
|55
|ابراهيم محمد احمد سلامى
|المستوى الرابع
|533415
|المستوى الخامس
|56117
|إدارة التعليم بمحافظة صبيا
|56
|ابراهيم محمد بن ابراهيم القريش
|المستوى الرابع
|510867
|المستوى الخامس
|57372
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|57
|ابراهيم محمد بن علي المطر
|المستوى الرابع
|505543
|المستوى الخامس
|59404
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|58
|ابراهيم محمد بن علي الموسى
|المستوى الرابع
|512453
|المستوى الخامس
|59747
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|59
|ابراهيم محمد حامد الحربي
|المستوى الرابع
|531357
|المستوى الخامس
|60586
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|60
|ابراهيم محمد غابش عياشي
|المستوى الرابع
|512460
|المستوى الخامس
|60621
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|61
|ابراهيم محمد فالح الحربي
|المستوى الرابع
|536297
|المستوى الخامس
|61075
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|62
|ابراهيم محمد محمد الصبيحي
|المستوى الرابع
|517778
|المستوى الخامس
|62239
|إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة
|63
|ابراهيم مصطفى بن ابراهيم المعيويد
|المستوى الرابع
|519866
|المستوى الخامس
|62304
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|64
|ابراهيم معيض جمعان الغامدي
|المستوى الرابع
|519721
|المستوى الخامس
|62306
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|65
|ابراهيم موسى حمزه العقيلي
|المستوى الرابع
|506096
|المستوى الخامس
|62969
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|66
|ابراهيم موسى محمد الحسني
|المستوى الرابع
|26903
|المستوى الخامس
|65026
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|67
|ابراهيم نافع سبيل الحربي
|المستوى الرابع
|531227
|المستوى الخامس
|65461
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|68
|اجياد تركي بن متروك العتيبي
|المستوى الرابع
|514122
|المستوى الخامس
|67149
|إدارة التعليم بمحافظة صبيا
|69
|احلام جمعان ابن صالح الغامدي
|المستوى الرابع
|524987
|المستوى الخامس
|68440
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|70
|احلام محمد بن حسين القحطاني
|المستوى الرابع
|510977
|المستوى الخامس
|71674
|إدارة التعليم بمنطقة حائل
|71
|احلام مسفر حسين القحطاني
|المستوى الرابع
|536607
|المستوى الخامس
|71922
|إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب
|72
|احمد ابراهيم احمد الزهراني
|المستوى الرابع
|536417
|المستوى الخامس
|72440
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|73
|احمد ابراهيم بن خليف العنزي
|المستوى الرابع
|513287
|المستوى الخامس
|73724
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|74
|احمد اسماعيل مانع النعمى
|المستوى الرابع
|513721
|المستوى الخامس
|74258
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|75
|احمد المغيدي محمد الشهري
|المستوى الرابع
|536404
|المستوى الخامس
|75383
|إدارة التعليم بمحافظة القريات
|76
|احمد بن عبدالله بن فضل الكريم منشى
|المستوى الرابع
|40
|المستوى الخامس
|76598
|إدارة التعليم بمحافظة جدة
|77
|احمد جمعان بن بريك العوفي
|المستوى الرابع
|536184
|المستوى الخامس
|77023
|إدارة التعليم بمنطقة الرياض
|78
|احمد حامد علي البلوي
|المستوى الرابع
|16182
|المستوى الخامس
|78299
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|79
|احمد حسن بن عمر الشهري
|المستوى الرابع
|519954
|المستوى الخامس
|79276
|إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب
|80
|احمد حمدي بن محمد العازمي
|المستوى الرابع
|509536
|المستوى الخامس
|80290
|إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي
|81
|احمد حمود احمد الحبيشي
|المستوى الرابع
|532720
|المستوى الخامس
|83627
|إدارة التعليم بمحافظة حفر الباطن
|82
|احمد حميد بن محمدراشد الحربى
|المستوى الرابع
|505795
|المستوى الخامس
|84064
|إدارة التعليم بمحافظة بيشة
|83
|احمد حميد حامد القريقري
|المستوى الرابع
|18825
|المستوى الخامس
|84953
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|84
|احمد خضر محمد المعيدي
|المستوى الرابع
|14221
|المستوى الخامس
|88331
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|85
|احمد دخيل الله عوض الغموي
|المستوى الرابع
|530440
|المستوى الخامس
|88711
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|86
|احمد رشيد مرزوق الصبحى
|المستوى الرابع
|511101
|المستوى الخامس
|92395
|إدارة التعليم بمحافظة ينبع
|87
|احمد سعد سليم الجهني
|المستوى الرابع
|7653
|المستوى الخامس
|96169
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|88
|احمد سعد سويعد الجهني
|المستوى الرابع
|513069
|المستوى الخامس
|97497
|إدارة التعليم بمنطقة الباحة
|89
|احمد سعود عبدالله البلوي
|المستوى الرابع
|13266
|المستوى الخامس
|99359
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|90
|احمد سلامه فريج العطوي
|المستوى الرابع
|523265
|المستوى الخامس
|99397
|إدارة التعليم بمنطقة تبوك
|91
|احمد سليمان عطاءالله المغذوي
|المستوى الرابع
|37257
|المستوى الخامس
|99872
|إدارة التعليم بمحافظة الخرج
|92
|احمد شديد متعب العمري
|المستوى الرابع
|536452
|المستوى الخامس
|100155
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|93
|احمد صلاح بن صالح السويهري
|المستوى الرابع
|13689
|المستوى الخامس
|104401
|إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة
|94
|احمد طالع احمد الحارثي
|المستوى الرابع
|529073
|المستوى الخامس
|106681
|إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
|95
|احمد طلال عبدربه الحبيشي
|المستوى الرابع
|54030
|المستوى الخامس
|107099
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|96
|احمد ظافر سعد الشهري
|المستوى الرابع
|53021
|المستوى الخامس
|108700
|إدارة التعليم بمحافظة الافلاج
|97
|احمد عارف عبدالعالي السلمي
|المستوى الرابع
|514195
|المستوى الخامس
|111383
|إدارة التعليم بمنطقة جازان
|98
|احمد عائش بن محمد الحربي
|المستوى الرابع
|503899
|المستوى الخامس
|111695
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
|99
|احمد عبدالرحمن بن محمد السليم
|المستوى الرابع
|513334
|المستوى الخامس
|114225
|إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية
|100
|احمد عبدالرحمن عواد الحربي
|المستوى الرابع
|519507
|المستوى الخامس
|115150
|إدارة التعليم بمنطقة نجران
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