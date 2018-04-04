بالإنفوجرافيك.. حساب المواطن يوضح خطوات معرفة حالية الأهلية

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التذكير بكيفية معرفة حالة الأهلية عبر دخول المستفيد إلى حسابه وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا).

ولمعرفة حالة الأهلية يتم أولًا الدخول على البوابة الإلكترونية (هنا)، ثم الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية، ويتفرع منها ثلاث حالات:

حالة المستفيد والتابعين مؤهلين.

حالة المستفيد غير مؤهل.

لم يتم دراسة حالة الأهلية.

وأوضح حساب المواطن أنه في حالة الرغبة في الاعتراض على الأهلية يتم الضغط على أيقونة تقديم اعتراض، ثم اتباع الإجراءات.

يذكر أن حساب المواطن أعاد التأكيد أنه لا توجد خاصية إلغاء الاعتراض، وأوضح خدمة عملاء حساب المواطن على موقع “تويتر”، أنه يجب أولًا الانتظار حتى يتم الرد على الاعتراض بالقبول أو الرفض.

وفي سياق آخر، شدد حساب المواطن على أنه يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية بدون احتساب الدفعات السابقة، وحسب حالة الاستحقاق التي ستظهر لك إن كنت مستحقًّا سيتم صرف الدعم في 10 إبريل.

وفي وقت سابق، قدم برنامج حساب المواطن شرحًا وافيًا لخطوات تقديم اعتراض على عدم أهلية أحد التابعين لرب الأسرة المؤهل في البرنامج.

وأشار حساب المواطن إلى أنه عند الاعتراض على عدم أهلية أحد التابعين يلزم على رب الأسرة ما يلي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج ثم قائمة دراسة الأهلية. الانتقال إلى تفاصيل أهلية التابعين. معرفة سبب عدم الأهلية. إرفاق المستندات المطلوبة.

وأكد حساب المواطن أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج، أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة، بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







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