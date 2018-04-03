بالإنفوجرافيك.. خطوات الاعتراض على عدم أهلية رب الأسرة في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أعلن حساب المواطن عن طريقة وكيفية الاعتراض على عدم أهلية العائل “رب الأسرة”، في حساب المواطن.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر” خطوات الاعتراض على النحو التالي:

الدخول إلى الصفحة الرئيسية للبرنامج (هنا الرابط) ثم قائمة دراسة الأهلية.

الاطلاع على أسباب عدم أهلية العوائل.

معرفة سبب عدم الأهلية.

إرفاق المستندات المطلوبة.

يذكر أن حساب المواطن أعلن، أمس الاثنين، إطلاق خدمة جديدة تتيح معاودة الاتصال بالمستفيدين لتوفير وقت الانتظار.

وأوضح حساب المواطن في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم إطلاق خدمة جديدة لمعاودة الاتصال بالمستفيد.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال الاتصال بمركز الاتصال (19912) وظهر للمستفيد أن جميع ممثلي الخدمة مشغولون، فإن نظام الرد الآلي للمستفيد سيتيح معاودة الاتصال به في حال عدم رغبته بالانتظار.

ويستهدف برنامج حساب المواطن ، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يشار، إلى أن يوم صرف دفعات الدعم في حساب المواطن قد تم تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، حيث سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما (الخميس) في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة أو (الأحد) في حال صادف الاستحقاق يوم السبت.







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