بالصور.. الدعيع والهريفي يُشاركان في بطولة البلوت

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، وشهدت مشاركة نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم نجما الهلال والنصر السابقان، محمد الدعيع وفهد الهريفي.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لثنائي الهلال والنصر السابقين، مصحوبة بتعليق: “تحد من نوع خاص جمع نجمي المنتخب السعودي السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي في بطولة المملكة للبلوت “.

ومن جانبه، نشر حساب اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية الرسمي على “تويتر”، صورًا لنجمي المنتخب السعودي السابقين، وعلق قائلًا: “صكة بلوت استعراضية تجمع الفريق الأول بقيادة محمد الدعيع والثاني بقيادة فهد الهريفي من تتوقعون يفوز على الثاني”.

وبدأت فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء وستستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً، ويُشارك فيها 12.288 لاعبًا، 6.144 فريقًا، وسيتم لعب 1.384 مباراة، وستكون المسابقة من 40 جولة.

ويُشارك 414 حكمًا، ووصل عدد المنظمين لـ103، وسيكون عدد اللاعبين في مركز “أبكس” 4.112 لاعبًا، فيما يبلغ عددهم في الصالة الخضراء إلى 8.192 لاعبًا، وسيكون هناك 128 طاولة في مركز “أبكس”، مقابل 246 طاولة في الصالة الخضراء.

وتصل جوائز بطولة البلوت التي ستنطلق شهر أبريل المقبل إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.

وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ قرارًا يقضي بتعيين اللاعب السابق شويش الثنيان مديرًا للبطولة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :