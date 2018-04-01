بالصور.. “المواطن” توثق حفل تامر حسني بحضور أكثر من 6 آلاف شخص

المواطن - وليد الفهمي - تصوير - احمد الزهراني - جدة

أكثر من 6 آلاف شخص، أحيوا مع الفنان المصري تامر حسني ليلة مليئة بمتعة الطرب في حفلته التي أقيمت ليل (الجمعة)، للمرة الأولى في السعودية، وتحديداً على مسرح حديقة جُمان في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.

الفنان المصري الشامل شعراً ولحناً وغناءً وتمثيلاً أيضاً، عبر لجمهوره السعودي والعربي عن سعادته للقاء بهم في المملكة، في حفلة دعمتها ورعتها الهيئة العامة للترفيه.

أدى النجم على المسرح الذي صمم بشكل جميل ولوّنت كراسي الحضور بألوان العلم المصري (الأسود والأحمر والأبيض)، أغنيات قديمة وجديدة، وهي: عينيا بتحبك، كل ده على ايه، بنت أيه، تلفوني رن، أنا ولا عارف أيه جرالي بحبك، هو ده، قرّب حبيبي، ارجعلي أنا قلبي، بتغيب وأنت على بالي، بتفكرني فيه، حبيبي النهاردة لازم تعرف، عمري ابتدى، كل اللي فات، لو كنت نسيت، عمرها حصلتلك دي، بكل اللغات، لو راجعه علشان تبعدي بينها وبيني، أنا يا مفيش، حرقة دم، بطلة العالم في النكد، صوتك، الشوق بيبان، كل سنة وأنت طيب، يا مالي عيني، لولا الهوا، بغير عليها، الله يباركلي فيك، حبيبي وأنت بعيد، أنا شكلي حاحبك ولا أيه، أنا مصري.

وتفاعل جمهور تامر حسني من السعوديين والعرب، من الجنسين، بشكل لائق أخرج الحفلة بأجمل صورة، إذ غّنوا معه أغلب أغنياته الأمر الذي زاد من تفاعل الفنان معهم، فكانوا أفضل “كورال” في مختلف ما غنّى.

كما قاموا أيضاً في بعض الأغاني بالتلويح بأياديهم مع إضاءة أنوار هواتفهم المحمولة الأمر الذي رسم لوحة جميلة مميزة.

وكانت مفاجأة الحفلة هي غناء حسني أغنية فنان العرب محمد عبده “أبعاد”، وهو ما استدعى تصفيقاً حاراً من الحضور.

وفي تصريح له قبيل الحفلة قال حسني: “أشكر الهيئة العامة للترفيه، وكل الشكر للشعب السعودي العظيم وهم يعرفون حبي الكبير لهم”. مضيفاً:”كنت متشوق لهذا الجمهور وأقول لهم أنا فخور بوجودي معكم”.







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