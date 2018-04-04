بالصور.. تدشين العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن السكري في جازان

المواطن - علي شيبان

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان إلكترونيًا ،اليوم بمكتبه بديوان الإمارة، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، العيادة المتنقلة للكشف المبكر عن السكري.

وأشاد أمير منطقة جازان عقب التدشين باختيار صحة جازان من قبل وزارة الصحة لتنفيذ هذه الفعالية تحت إشراف إدارة البرامج الصحية.

وأعرب أمير جازان عن تقديره للجهود المبذولة من منسوبي الصحة للقيام بالدور التوعوي والإرشادي لكافة فئات المجتمع ، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

من جانبه شرح مدير الشؤون الصحية بمنطقة جازان، الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي أهداف تدشين العيادة المتنقلة ومن أبرزها وصول الخدمات الصحية للمستفيدين بكل يسر وسهولة ، وزيادة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع عن مرض السكري والحد من خطورته.

وأضاف النجمي أن من أهداف العيادة الكشف المبكر عن مرض السكري وعوامل المخاطرة لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكذلك التثقيف الصحي وتعزيز الصحي لمرضى السكري والتركيز على نمط الحياة الصحي.

وأشار النجمي إلى أن الفئات المستهدفة بالتثقيف الصحي وتعزيز الصحة يشمل جميع أفراد المجتمع من عمر 15 سنه فأكثر والفئات المستهدفة بالفحص 4500 فرد من غير المصابين بداء السكري.

واوضح مدير الشؤون الصحية بجازان، بأن الخدمات المقدمة للعيادة تتضمن تسجيل بيانات الزائرين ومنها قياس الوزن والطول ومحيط الخصر وحساب معدل كتلة الجسم وقياس ضغط الدم والسكر بالدم والهيموجلوبين التراكمي لمن لديهم ارتفاع بنسبة السكر بالدم وحساب معدل التنبؤ بخطورة الإصابة بأمراض القلب للفرد خلال العشر سنوات المستقبلية.

وأضاف “العيادة تتسع إلى ثلاثة أشخاص وجرى تحديد مواعيد العيادة من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً يوميًا على أن تكون مدة الحملة ستة أشهر بداية من شهر أبريل 2018 م قابلة للتمديد وتشمل أماكن الحملة كافة محافظات منطقة جازان والتجمعات التجارية والسكنية وكليات الجامعة والمدارس بكافة مراحل التعليم”.

وعبر مدير الشؤون الصحية، في ختام اللقاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، على توجيهاتهم الدائمة ودعمهم المتواصل للخدمات الصحية بالمنطقة والتسهيلات المقدمة لمثل هذه الحملات لوصولها إلى كافة الفئات المستهدفة ونجاحها في رفع الجانب الصحي والتوعوي لدى المجتمع.







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