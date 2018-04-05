بالصور.. جموع المصلين تشيع شهيد الواجب عسيري

المواطن - أحمد الشهري - قنا

أدى جموع المصلين في الجامع الكبير بمركز قنا، التابع لمحافظة محايل، أمس بعد صلاة العشاء، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن موسى بن عامر آل ماشي عسيري، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه والدفاع عنه بمحافظة ظهران الجنوب.

وتقدم المصلين وكيل محافظة محايل علي بن إبراهيم الفلقي ورئيس مركز قنا سعد بن يحيى الحياني وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية ومن منسوبي القوات المسلحة.

وعقب الصلاة نقل وكيل المحافظة تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مشيدًا بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، ويعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبر ذوو الشهيد عسيري عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن هذا الوطن الغالي.







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