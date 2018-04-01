بالصور.. حرس الحدود يوجه ضربة قوية للمهربين ويضبط قرابة نصف طن حشيش

المواطن- الرياض

أحبطت قوات حرس الحدود، خلال الفترة من 1/ 7/ 1439هـ وحتى 14/ 7/ 1439هـ، عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 463.073 جرام من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 34 شخصًا، بينهم 30 إثيوبيًّا، و3 يمنيين، وسعودي.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أن هذا جاء بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة، فيما تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.







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