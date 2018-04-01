بالصور.. رئيس بلدية تثليث للمقاولين: لا تهاون مع المقصرين

المواطن - سعيد آل هطلاء

شدد رئيس بلدية محافظة تثليث عوض بن سعيد القحطاني على المقاولين المنفذين لمشاريع البلدية بضرورة الانتهاء منها وفق الموعد المحدد مؤكدًا أنه لا تهاون مع المقصرين أو المتعثرين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القحطاني اليوم مع المقاولين حيث اطلع على نسب الإنجاز بهذه المشاريع.

وناقش القحطاني أسباب تأخر بعضهم في نسبة الإنجاز وكذلك بعض العوائق التى تصادفهم.

وأكد القحطاني على ضرورة التقيد بالاشترطات الفنية والمواصفات المطلوبة وحثهم على ضرورة الإنجاز مشددًا على أنه سوف يتم تطبيق النظام بحق كل مقصر ولن يكون هناك أي تهاون.

اختتم رئيس البلدية ذلك بجولة ميدانية على المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة والاطلاع على مراحل العمل فيها.







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