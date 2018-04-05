بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ومان سيتي وسط تألق Mohamed Salah

المواطن - محمد سمعه

قاد الدولي المصري Mohamed Salah فريقه ليفربول الإنجليزي إلى الفوز على نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في إطار ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويذكر أن Mohamed Salah كان قد سجل الهدف الأول في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة ال12 من عمر الشوط الأول بطريقة جميلة.

وواصل رفقاء Mohamed Salah ضغطهم الشديد وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى تمكن اللاعب الإنجليزي أليكس تشامبرلين من إضافة الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الحادية والعشرين عبر تصويبة قوية.

لم يهدأ ليفربول وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث حتى تمكن اللاعب السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثالث لنادي ليفربول بعد تمريرة متقنة من اللاعب Mohamed Salah في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وواصل Mohamed Salah تألقه حيث كان قريباً من تسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس البرازيلي إيدرسون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بثلاثية دون رد مع تألق كبير من Mohamed Salah وزملائه طوال النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني واصل ليفربول و Mohamed Salah تألقهم وذلك من أجل إضافة الهدف الرابع، خاصة أن دفاعات نادي مانشستر سيتي كانت غير متماسكة طوال المباراة.

يذكر أن Mohamed Salah كان قد سجل هدفه رقم 8 في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي، كما سجل هدفه رقم 38 طوال الموسم مع الريدز.

كما سجل Mohamed Salah هدفًا في شباك مانشستر سيتي في المباراة والتي أقيمت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي في ملعب الأنفيلد حيث فاز ليفربول في ذلك الوقت برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وكان Mohamed Salah انضم إلى صفوف فريق ليفربول قادمًا من نادي روما الإيطالي في صيف عام 2017.







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