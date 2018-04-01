بالفيديو.. الأرصاد: أمطار على هذه المناطق حتى نهاية الأسبوع

المواطن - الرياض

توقع مدير الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات سقوط أمطار على الأجزاء الداخلية بالمملكة خلال الأسبوع المقبل.

وقال مدير الإدارة إن “هذه الفترة ستكون حافلة بالأمطار على بعض المناطق مثل الرياض، وحائل، والقصيم، وحفر الباطن والأجزاء الشرقية من المدينة المنورة، وعفيف”.

وتابع: “من المتوقع هطول أمطار أيضًا على الأجزاء الساحلية للمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، إضافة لسقوط زخات من البرد على بعض المناطق التي شهدت أمطارًا متوسطة مثل الدوادمي ومنطقة الرياض.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أعلنت عن تكوّن حزام سحابي يمتد من مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة إلى شمال شرقها مارًّا بوسطها.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

مدير الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات يقدم شرح تفصيلي عن الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع بمشيئة الله #الطقس#الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/3eC9BSrMdR — الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) April 1, 2018







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