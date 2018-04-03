بالفيديو.. النائب العام يحدد مصير حملة مكافحة الفساد

بالفيديو.. النائب العام يحدد مصير حملة مكافحة الفساد

2018/04/03
الساعة 7:50 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب
المواطن - الرياض

نفى النائب العام الشيخ سعود المعجب ما تردد حول توقف الحملة على الفساد التي بدأت مع إطلاق الهيئة العليا لمكافحة الفساد قبل عدة أشهر.

وأكد النائب العام في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية اليوم ، أنَّ الحملة ضد الفساد مستمرة حتى القضاء عليه تمامًا، نافيًا توقفها قبل تحقيق أهدافها.

 

وقال المعجب : إنَّ الحملة قائمة ما دام هناك قضايا فساد في البلاد، حتى لو كانت قضايا بسيطة جدًا لافتًا إلى أن الحملة ضد الفساد في المملكة قائمة ومستمرة، ولن تنتهي إلا بانتهاء قضايا الفساد التي هي “قليلة جدًا”.

وأشار النائب العام إلى أن قضايا الفساد تحت الحصر وأن الدولة بدأت تجني ثمار الحملة على الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عدة أشهر.

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