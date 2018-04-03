بالفيديو.. النائب العام يحدد مصير حملة مكافحة الفساد

وأكد النائب العام في تصريحات خاصة لقناة الإخبارية اليوم ، أنَّ الحملة ضد الفساد مستمرة حتى القضاء عليه تمامًا، نافيًا توقفها قبل تحقيق أهدافها.

فيديو | ماذا قال النائب العام لـ #الإخبارية بشأن حصر قضايا #مكافحة_الفساد؟ pic.twitter.com/rQSXmVKPVf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2018

وقال المعجب : إنَّ الحملة قائمة ما دام هناك قضايا فساد في البلاد، حتى لو كانت قضايا بسيطة جدًا لافتًا إلى أن الحملة ضد الفساد في المملكة قائمة ومستمرة، ولن تنتهي إلا بانتهاء قضايا الفساد التي هي “قليلة جدًا”.

وأشار النائب العام إلى أن قضايا الفساد تحت الحصر وأن الدولة بدأت تجني ثمار الحملة على الفساد التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عدة أشهر.