بالفيديو.. طريقة تسجيل التابعين في حساب المواطن

المواطن - الرياض

يواصل برنامج حساب المواطن نشر مقاطع الفيديو التعليمية والإنفوجراف التي تساعد راغبي التسجيل ويرد على استفسارات المستفيدين، حيث نشر البرنامج اليوم مقطع فيديو يوضح البيانات المطلوبة لإضافة التابعين وكيفية إضافتهم إلى رب الأسرة.

ويلزم لإضافة التابعين ما يلي:

الدخول على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) .

اختيار قسم بيانات التابعين.

البدء في إضافة التابعين من خلال إدخال رقم هوية التابع وتاريخ ميلاده بالتقويم الهجري ووظيفته.

ومن المقرر أن يودع حساب المواطن الدفعة الخامسة من الدعم في حسابات المستفيدين البنكية في العاشر من شهر أبريل الجاري.

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة.

وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويواصل حساب المواطن التسجيل للدفعة السادسة عبر الرابط التالي (هنا)، حيث من المقرر أن يستمر التسجيل حتى موعد استحقاق الدفعة الخامسة، كما هو متبع خلال الدفعات السابقة.

ويتيح حساب المواطن الاعتراض على الأهلية من خلال آلية التقديم باعتراض في حال عدم استيفاء شروط الأهلية للحصول على الدعم في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن أنه يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.









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