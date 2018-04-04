بالفيديو.. يعلمها التصويب فأطلقت النار على رأسه في بث مباشر

المواطن - متابعة

لا يزال موقع فيسبوك يواجه مشكلة تتعلق بجرائم العنف والاغتصاب التي يتم تسجيلها في بث مباشر من قبل بعض المستخدمين.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة قيام امرأة بإطلاق النار على رأس صديقها بينما كان يعلمها التصويب في بث مباشر على فيسبوك.

وأوضح الفيديو المرأة وهي تقوم باستعراض المسدس في الهواء قبل أن تصوبه على رأس صديقها لينقطع البث بعدها.

ولا يمكن لموقع فيسبوك منع هذه الجرائم لكن المشكلة التي تواجهه هي إزالة هذه المقاطع في وقت قصير حيث في بعض الأحيان يفشل في إزالتها قبل مرور 12 ساعة وهي فترة كافية ليشاهدها الكثير من المشتركين.







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