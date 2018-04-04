بطولة البلوت .. إشادة إعلامية بالفعاليات والحضور المميز

المواطن - مروة نبيل

أشعلت بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تفاعل الجمهور والوسط الإعلامي بالمسابقة التي انطلقت فعالياتها، اليوم الأربعاء، في مركز “أبكس” والصالة الخضراء.

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، هاشتاقًا يحمل اسم بطولة البلوت وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة خلال وقت قصير، نظرًا للتفاعل الكبير معه، ورصدت “المواطن” أبرز ردود فعل الإعلاميين في الهاشتاق.

وقال الناقد الرياضي جمال عارف: “هذا الحضور الكبير في بطولة البلوت يعكس مدى الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها هذه اللعبة في أوساط المجتمع السعودي”.

وكتب الناقد الرياضي عادل التويجري: ” حراك رياضي … لا يتوقف … بطولة البلوت …”، وتابع في تغريدة أخرى: ” أكثر من 12 ألف لاعب …. 6,144 فريقًا … عدد المنظمين 103 … في مركز أبكس … بطولة البلوت …”.

وعلق الإعلامي سلطان الغشيان مقدم برنامج “أكشن يا دوري” على بطولة البلوت قائلًا: “أنا والخوي فيصل المقيرن جاهزان لـ بطولة البلوت بصراحة التجهيزات في قمة الروعة أشعلت حماسنا أكثر”.

وتابع الإعلامي الرياضي سالم الأحمدي: “هذا العدد الكبير من المشاركين يعكس مدى شعبية هذه اللعبة شكرًا على هذا التنظيم المميز”، وقال الكاتب الرياضي علي الزهراني: “اللعبة الجماهيرية المنافسة لكرة القدم . يقول بن جدلان : ما تغلب العشرات كود من الأكك ولا تغلب الباشات كود من الحُكم.. بطولة البلوت “.

ونشر الإعلامي الرياضي فارس الروضان صورة للحضور الجماهيري، وعلق عليها قائلًا: ” منظر مبهج .. رائع أن يشارك الجميع في ممارسة هواياتهم بمثل هذا التنظيم .. بطولة البلوت بداية لبطولات الهوايات الشعبية ..

وتفاعل المصور الرياضي سيف حموه مع هاشتاق بطولة البلوت وقال: “من لعبة هواه إلى لعبة رسمية بدعم أعلى سلطة رياضية حقيقي ما في شي مستحيل مع هيئة الرياضة ، دعم كبير تجده بطولة البلوت من هيئة الرياضة بالتأكيد بتكون على مستوى عال”.

وانطلقت فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء وستسمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة يوميًا من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً.

وتصل جوائز بطولة البلوت إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.







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