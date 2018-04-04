بطولة البلوت.. حضور الكلباني وتأهل أصغر مشارك وتحدٍّ هلالي نصراوي

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة، التي أُقيمت في قاعة “أبكس” للمعارض والمؤتمرات والصالات الخضراء بالمجمع الأولمبي، وسط حضور مميز للغاية، سواء من الرياضيين أو الجماهير المشاركة.

ونشرت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صورًا من فعاليات بطولة البلوت في يومها الأول، وظهر من خلالها تفاعل الكبار والصغار مع المسابقة، ليُعلق حساب الهيئة عبر موقع التدوينات القصيرة قائلًا: “عراقة البلوت لا تعرف العمر”.

ونجح عيد بن دخيل الله العتيبي صاحب الـ14 عامًا، وهو أصغر مشارك في بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة في التأهل إلى الجولة الثانية مع والده، ليظهر تفوقه في المسابقة رغم صغر سنه.

وشهدت بطولة البلوت تحديًا من نوع خاص جمع نجمي الهلال والنصر السابقين محمد الدعيع وفهد الهريفي، كما شكل يوسف الثنيان والشاعر ياسر التويجري ثنائيًّا لا يُهزم في المسابقة، كما تواجد الشيخ عادل الكلباني والشاعر طلال الرشيد.

وحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على زيارة لمقر بطولة البلوت في قاعة أبكس للمعارض والمؤتمرات، وتفاعل المشاركون في بطولة البلوت معه؛ وحرصوا على التقاط الصور السيلفي بصحبته.

وبدأت فعاليات بطولة البلوت على كأس الهيئة العامة للرياضة اليوم الأربعاء، وستسمر حتى الثامن من الشهر ذاته، وستكون مباريات المسابقة يوميًّا من الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة مساءً.

وتصل جوائز بطولة البلوت إلى أكثر من مليون ريال، بواقع نصف مليون ريال للفائز بالمركز الأول، وسينال صاحب المركز الثاني 250 ألف ريال، والمركز الثالث 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الرابع على 100 ألف ريال.







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