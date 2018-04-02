بعد الكشف الطبي.. إمارة عسير تكشف الجديد في قضية #معنفه_ابها

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكدت إمارة منطقة عسير أنها نسقت مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للتحقيق في قضية ما يسمى بمعنفة أبها، حيث أوضحت المعلومات الأولية أن الزوجة لم تتعرض إلى أي عنف من قبل زوجها وفقًا لإجراءات الكشف الطبي التي تمت، وعدم وجود أي شكوى رسمية ضد الزوج حول تعرضها للعنف أو الضرب.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة، سعد بن عبدالله آل ثابت: “إنه تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة مساء السبت الماضي بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيًّا على الموقع؛ استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن.. وتواصل الجهات الأمنية تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه، خاصة أنه لم يثبت تسجيل أي حالة عنف بشكل رسمي أو وجود بلاغ بشكل رسمي أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها”.

ولفت آل ثابت إلى أن “القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير منطقة عسير للوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف كل تفاصيلها، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام”.







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